Работа в отделе, занимающимся разработкой, контрактованием и реализацией/поставкой решений по автоматизации (30+человек)

Обязанности:

Ведение работы по технической и коммерческой проработке тендеров по системам автоматизации инженерных систем зданий. Оказание поддержки коммерческой команде, а именно:

Техническая проработка:

Анализ исходных данных, посещение объекта для сбора данных;

Разработка верхнеуровневого технического решения под проект на базе решений Systeme electric;

Презентация заказчику.



Тендерная проработка:

Подготовка технико-коммерческого предложения, включая расчет себестоимости, анализ и проработка рисков проекта, формирование тендерного пакета;

Проработка договора совместно с юридическим отделом;

Обеспечение заключения договора поставки системы.



Требования:

Инженерный опыт реализации систем BMS 5+ лет с опытом реализации объекта от 100ктэгов;

Опыт проектирования сиcтем BMS приветствуется;

Разработка решений/архитектур систем автоматизации;

Знание протоколов: Modbus, Bacnet, LON, MQTT, API, OPC DA/UA, KNX, DALI;

Опыт разработки и развертывания SCADA систем;

Опыт работы с виртуализацией приветствуется;

Английский язык на уровне чтения технической литературы.



Условия: