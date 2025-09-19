Работа в отделе, занимающимся разработкой, контрактованием и реализацией/поставкой решений по автоматизации (30+человек)
Обязанности:
Ведение работы по технической и коммерческой проработке тендеров по системам автоматизации инженерных систем зданий. Оказание поддержки коммерческой команде, а именно:
Техническая проработка:
- Анализ исходных данных, посещение объекта для сбора данных;
- Разработка верхнеуровневого технического решения под проект на базе решений Systeme electric;
- Презентация заказчику.
Тендерная проработка:
- Подготовка технико-коммерческого предложения, включая расчет себестоимости, анализ и проработка рисков проекта, формирование тендерного пакета;
- Проработка договора совместно с юридическим отделом;
- Обеспечение заключения договора поставки системы.
Требования:
- Инженерный опыт реализации систем BMS 5+ лет с опытом реализации объекта от 100ктэгов;
- Опыт проектирования сиcтем BMS приветствуется;
- Разработка решений/архитектур систем автоматизации;
- Знание протоколов: Modbus, Bacnet, LON, MQTT, API, OPC DA/UA, KNX, DALI;
- Опыт разработки и развертывания SCADA систем;
- Опыт работы с виртуализацией приветствуется;
- Английский язык на уровне чтения технической литературы.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.