Работа в отделе, занимающимся разработкой, контрактованием и реализацией/поставкой решений по автоматизации (30+человек)

Обязанности:

Ведение работы по технической и коммерческой проработке тендеров по системам автоматизации инженерных систем зданий. Оказание поддержки коммерческой команде, а именно:

Техническая проработка:

  • Анализ исходных данных, посещение объекта для сбора данных;
  • Разработка верхнеуровневого технического решения под проект на базе решений Systeme electric;
  • Презентация заказчику.

 
Тендерная проработка:

  • Подготовка технико-коммерческого предложения, включая расчет себестоимости, анализ и проработка рисков проекта, формирование тендерного пакета;
  • Проработка договора совместно с юридическим отделом;
  • Обеспечение заключения договора поставки системы.

 
Требования:

  • Инженерный опыт реализации систем BMS 5+ лет с опытом реализации объекта от 100ктэгов;
  • Опыт проектирования сиcтем BMS приветствуется;
  • Разработка решений/архитектур систем автоматизации;
  • Знание протоколов: Modbus, Bacnet, LON, MQTT, API, OPC DA/UA, KNX, DALI;
  • Опыт разработки и развертывания SCADA систем;
  • Опыт работы с виртуализацией приветствуется;
  • Английский язык на уровне чтения технической литературы.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет
