Обязанности:
- Взаимодействие с корпоративными, финансовыми и контролирующими подразделениями с целью оказания помощи в отслеживании финансовых показателей реализации проектов
- В качестве бизнес-партнера оказывать поддержку руководителю проекта во всех соответствующих аспектах проекта, уделяя особое внимание финансовой деятельности (признание выручки, маржа, денежные потоки и пр.) с целью улучшения финансовых показателей проекта
- Составление отчетов и мониторинг финансовых показателей проекта как отдельной единицы, так и в составе портфолио (финансовая отчетность по проекту, включая прогнозирование затрат до завершения, отслеживание рисков проекта и т.д., обеспечение полного соответствия отчетности требованиям RAS)
- Построение анализа изменений по факторам
- Обеспечение надлежащего управления и финансового мониторинга рисков и возможностей проекта, обеспечение эффективного взаимодействия с каждой проектной функцией, а также подготовка предложений и планов корректирующих действий в случае необходимости
- Управление ежемесячным анализом эффективности проектов и составлением прогнозов, финансовыми ревью
- Обеспечение соответствия требованиям локального управления проектами
Требования:
- Релевантный опыт работы в финансовой сфере 3+ года
- Наличие опыта работы в области проектного контроля будет преимуществом
- Знание 1С является преимуществом
- Сильные аналитические способности в сочетании с отличными коммуникативными навыками, необходимыми для взаимодействия с различными заинтересованными сторонами
- Командный игрок с коммерческим мышлением, динамичный, проактивный, готовый к сотрудничеству, любознательный и открытый.
- Цифровое мышление с акцентом на стандартизацию/автоматизацию/упрощение процессов
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании