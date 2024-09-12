Обязанности:

  • Взаимодействие с корпоративными, финансовыми и контролирующими подразделениями с целью оказания помощи в отслеживании финансовых показателей реализации проектов
  • В качестве бизнес-партнера оказывать поддержку руководителю проекта во всех соответствующих аспектах проекта, уделяя особое внимание финансовой деятельности (признание выручки, маржа, денежные потоки и пр.) с целью улучшения финансовых показателей проекта
  • Составление отчетов и мониторинг финансовых показателей проекта как отдельной единицы, так и в составе портфолио (финансовая отчетность по проекту, включая прогнозирование затрат до завершения, отслеживание рисков проекта и т.д., обеспечение полного соответствия отчетности требованиям RAS)
  • Построение анализа изменений по факторам
  • Обеспечение надлежащего управления и финансового мониторинга рисков и возможностей проекта, обеспечение эффективного взаимодействия с каждой проектной функцией, а также подготовка предложений и планов корректирующих действий в случае необходимости
  • Управление ежемесячным анализом эффективности проектов и составлением прогнозов, финансовыми ревью
  • Обеспечение соответствия требованиям локального управления проектами

Требования:

  • Релевантный опыт работы в финансовой сфере 3+ года
  • Наличие опыта работы в области проектного контроля будет преимуществом
  • Знание 1С является преимуществом
  • Сильные аналитические способности в сочетании с отличными коммуникативными навыками, необходимыми для взаимодействия с различными заинтересованными сторонами
  • Командный игрок с коммерческим мышлением, динамичный, проактивный, готовый к сотрудничеству, любознательный и открытый.
  • Цифровое мышление с акцентом на стандартизацию/автоматизацию/упрощение процессов

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет
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