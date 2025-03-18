Обязанности:
- Проведение исследований, определение требований к дизайну продукции
- Взаимодействие с менеджерами по продукту и инженерами-конструкторами
- Разработка дизайн-концептов: скетчинг, эскизирование, подготовка спецификаций, ведомостей, схем сборки, рендеров
- Подготовка презентаций: 3D/2D-моделирование и визуализация
- Участие в защите концепции дизайна
- Финализация согласованной концепции дизайна
- Подготавливать модели к 3D печати
- Сопровождение конструкторских работ
Требования:
- Опытом разработки промышленного дизайна от 3 года
- Навыками работы в CAD-системах, в CAD системе Solidworks в соответствии с требованиями ЕСКД и среде Adobe CS
- Навыками создания фотореалистичных визуализаций
- Пониманием современных тенденций и требований к промдизайну
- Развитым пространственным мышлением и ответственностью
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании