Обязанности:

  • Проведение исследований, определение требований к дизайну продукции
  • Взаимодействие с менеджерами по продукту и инженерами-конструкторами
  • Разработка дизайн-концептов: скетчинг, эскизирование, подготовка спецификаций, ведомостей, схем сборки, рендеров
  • Подготовка презентаций: 3D/2D-моделирование и визуализация
  • Участие в защите концепции дизайна
  • Финализация согласованной концепции дизайна
  • Подготавливать модели к 3D печати
  • Сопровождение конструкторских работ

Требования:

  • Опытом разработки промышленного дизайна от 3 года
  • Навыками работы в CAD-системах, в CAD системе Solidworks в соответствии с требованиями ЕСКД и среде Adobe CS
  • Навыками создания фотореалистичных визуализаций
  • Пониманием современных тенденций и требований к промдизайну
  • Развитым пространственным мышлением и ответственностью​​​​​​​

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет
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