Обязанности
- Развитие программных решений на платформе Битрикс (CRM, внутренний корпоративный портал, HR тулы);
- Созданиие новых подсистем и инструментов для автоматизации бизнеса;
- Устранение программных ошибок исходного кода;
- Формирование поставки новых релизов систем;
- Обновление систем на платформе;
- Техническая и консультационная поддержка бизнес-аналитиков.
Требования
- Опыт web-разработки от 3-х лет на PHP 7+ и MySQL, хорошее знание HTML, CSS, Javascript, Jquery;
- Большой опыт работы с 1С-Bitrix/Битрикс24, уверенное знание API Bitrix (ORM, D7, REST);
- Опыт разработки нестандартного функционала (модули, компоненты, контроллеры, интеграция стороннего API);
- Опыт разработки в коробочной версии Битрикс24, встраивания в карточки сущностей CRM, смарт-процессов;
- Хорошее понимание логики Битрикс24, умение строить бизнес-процессы, в том числе через код;
- Опыт работы с CentOS и BitrixVM;
- Опыт работы с Git, уверенные навыки его использования;
- Высокая организованность, умение оценивать трудоемкость задач и укладываться в оговоренные сроки.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).