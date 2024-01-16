О компании Карьера Вакансии Разработчик Bitrix

Обязанности

  • Развитие программных решений на платформе Битрикс (CRM, внутренний корпоративный портал, HR тулы);
  • Созданиие новых подсистем и инструментов для автоматизации бизнеса;
  • Устранение программных ошибок исходного кода;
  • Формирование поставки новых релизов систем;
  • Обновление систем на платформе;
  • Техническая и консультационная поддержка бизнес-аналитиков.

Требования

  • Опыт web-разработки от 3-х лет на PHP 7+ и MySQL, хорошее знание HTML, CSS, Javascript, Jquery;
  • Большой опыт работы с 1С-Bitrix/Битрикс24, уверенное знание API Bitrix (ORM, D7, REST);
  • Опыт разработки нестандартного функционала (модули, компоненты, контроллеры, интеграция стороннего API);
  • Опыт разработки в коробочной версии Битрикс24, встраивания в карточки сущностей CRM, смарт-процессов;
  • Хорошее понимание логики Битрикс24, умение строить бизнес-процессы, в том числе через код;
  • Опыт работы с CentOS и BitrixVM;
  • Опыт работы с Git, уверенные навыки его использования;
  • Высокая организованность, умение оценивать трудоемкость задач и укладываться в оговоренные сроки.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).
Москва ,
От 1 года до 3 лет