О компании Карьера Вакансии Разработчик MS SQL

Обязанности

  • Разработка витрин данных на базе MS SQL для дальнейшего использования в системах визуализации;
  • Разработка модели данных для всех слоёв представления данных;
  • Оптимизация кода для улучшения производительности системы и ускорения обработки данных;
  • Обеспечение безопасности данных путем внедрения механизмов контроля доступа пользователей к данным на базе имеющихся средств аутентификации;
  • Наполнение модели данных (атрибуты, показатели), создание конечных витрин.

Требования

  • Опыт работы разработчиком MS SQL от 3 лет;
  • Опыт оптимизации кода/структуры таблиц на базе MS SQL для улучшения производительности системы и для ускорения работы с данными;
  • Понимание принципов работы инструментов ETL/ELT;
  • Понимание принципов кибербезопасности в управлении данными.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).
Москва ,
От 3 до 6 лет