Обязанности
- Разработка витрин данных на базе MS SQL для дальнейшего использования в системах визуализации;
- Разработка модели данных для всех слоёв представления данных;
- Оптимизация кода для улучшения производительности системы и ускорения обработки данных;
- Обеспечение безопасности данных путем внедрения механизмов контроля доступа пользователей к данным на базе имеющихся средств аутентификации;
- Наполнение модели данных (атрибуты, показатели), создание конечных витрин.
Требования
- Опыт работы разработчиком MS SQL от 3 лет;
- Опыт оптимизации кода/структуры таблиц на базе MS SQL для улучшения производительности системы и для ускорения работы с данными;
- Понимание принципов работы инструментов ETL/ELT;
- Понимание принципов кибербезопасности в управлении данными.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).