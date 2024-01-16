О компании Карьера Вакансии Разработчик системы e-commerce (платформа электронной коммерции)

Наша Digital команда внедряет новую внутреннюю информационную систему электронной коммерции (корпоративный B2B-портал), которая позволит упростить и автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами.

Под задачи развития новой функциональности мы ищем Full Stack Разработчиков (с упором на backend). В нашу команду отлично вольются активные, неравнодушные специалисты уровня middle и выше, которые готовы работать в команде и заинтересованы в росте и развитии своих профессиональных навыков.

Требования

  • Опыт Python разработки от 2х лет;
  • Знание фреймворка Django и Django-rest-framework;
  • Знание и умение применять работы с Redis, Celery, PostgreSQL;
  • Знание и умение применять SOLID принципы в разработке;
  • Понимание и применение паттернов проектирования;
  • Опыт работы с JS фреймворком Vue;
  • HTML, CSS, JS, Django template language;
  • CI и CD, docker, docker-compose;
  • Знание Git;
  • Желателен опыт поддержки e-commerce систем, а также разработки модулей интеграции с ERP-системой.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Обучение от разработчика (провайдера) В2В платформы в течение испытательного срока;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).

 

Москва ,
От 1 года до 3 лет