Наша Digital команда внедряет новую внутреннюю информационную систему электронной коммерции (корпоративный B2B-портал), которая позволит упростить и автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами.

Под задачи развития новой функциональности мы ищем Full Stack Разработчиков (с упором на backend). В нашу команду отлично вольются активные, неравнодушные специалисты уровня middle и выше, которые готовы работать в команде и заинтересованы в росте и развитии своих профессиональных навыков.

Требования

Опыт Python разработки от 2х лет;

Знание фреймворка Django и Django-rest-framework;

Знание и умение применять работы с Redis, Celery, PostgreSQL;

Знание и умение применять SOLID принципы в разработке;

Понимание и применение паттернов проектирования;

Опыт работы с JS фреймворком Vue;

HTML, CSS, JS, Django template language;

CI и CD, docker, docker-compose;

Знание Git;

Желателен опыт поддержки e-commerce систем, а также разработки модулей интеграции с ERP-системой.

Условия