Наша Digital команда внедряет новую внутреннюю информационную систему электронной коммерции (корпоративный B2B-портал), которая позволит упростить и автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами.
Под задачи развития новой функциональности мы ищем Full Stack Разработчиков (с упором на backend). В нашу команду отлично вольются активные, неравнодушные специалисты уровня middle и выше, которые готовы работать в команде и заинтересованы в росте и развитии своих профессиональных навыков.
Требования
- Опыт Python разработки от 2х лет;
- Знание фреймворка Django и Django-rest-framework;
- Знание и умение применять работы с Redis, Celery, PostgreSQL;
- Знание и умение применять SOLID принципы в разработке;
- Понимание и применение паттернов проектирования;
- Опыт работы с JS фреймворком Vue;
- HTML, CSS, JS, Django template language;
- CI и CD, docker, docker-compose;
- Знание Git;
- Желателен опыт поддержки e-commerce систем, а также разработки модулей интеграции с ERP-системой.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Обучение от разработчика (провайдера) В2В платформы в течение испытательного срока;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).