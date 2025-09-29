Обязанности:

  • Генерация продаж и развитие канала профессионального сообщества электриков
  • Проведение мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда и повышения лояльности
  • Проведение обучающих семинаров онлайн/оффлайн/гибридного формата по оборудованию конечного распределения
  • Взаимодействие с партнерами по развитию канала
  • Создание и реализация аккаунт-планов
  • Проведение маркетинговых активностей в регионе
  • Формирование и выполнение совместных планов развития с региональными дистрибьюторами
  • Реализация совместных планов развития с региональными филиалами ТОП дистрибьюторов
  • Прямое взаимодействие с клиентами каналов регионе
  • Контроль соблюдения ЦО клиентами региона

Требования:

  • Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
  • Техническое образование
  • Навыки планирования и самоорганизации
  • Работа в команде
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
  • Ориентированность на клиента
  • Нацеленность на развитие и ориентированность на результат
  • Сильные презентационные навыки
  • Готовность к командировкам

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
