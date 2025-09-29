Обязанности:
- Генерация продаж и развитие канала профессионального сообщества электриков
- Проведение мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда и повышения лояльности
- Проведение обучающих семинаров онлайн/оффлайн/гибридного формата по оборудованию конечного распределения
- Взаимодействие с партнерами по развитию канала
- Создание и реализация аккаунт-планов
- Проведение маркетинговых активностей в регионе
- Формирование и выполнение совместных планов развития с региональными дистрибьюторами
- Реализация совместных планов развития с региональными филиалами ТОП дистрибьюторов
- Прямое взаимодействие с клиентами каналов регионе
- Контроль соблюдения ЦО клиентами региона
Требования:
- Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
- Техническое образование
- Навыки планирования и самоорганизации
- Работа в команде
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
- Ориентированность на клиента
- Нацеленность на развитие и ориентированность на результат
- Сильные презентационные навыки
- Готовность к командировкам
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ