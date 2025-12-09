Обязанности:

  • Продвижение и продажи оборудования НТЦ "Механотроника" в ключевых организациях и на закрепленной территории;
  • Поиск и развитие новых клиентов;
  • Внедрение решений компании в технической политике конечных клиентов;
  • Всесторонняя работа с КРУ-строительными заводами в применении оборудования и решений НТЦ "Механотроника".

Требования:

  • Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика, электрические машины и станции);
  • Знание принципов устройств релейной защиты и автоматики;
  • Знание электротехнического рынка и основных производителей оборудования;
  • Опыт в продажах электротехнического оборудования;
  • Самоорганизованность;
  • Коммуникабельность;
  • Готовность к командировкам.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, квартальные бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Екатеринбург
От 3 до 6 лет
