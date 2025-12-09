Обязанности:
- Продвижение и продажи оборудования НТЦ "Механотроника" в ключевых организациях и на закрепленной территории;
- Поиск и развитие новых клиентов;
- Внедрение решений компании в технической политике конечных клиентов;
- Всесторонняя работа с КРУ-строительными заводами в применении оборудования и решений НТЦ "Механотроника".
Требования:
- Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика, электрические машины и станции);
- Знание принципов устройств релейной защиты и автоматики;
- Знание электротехнического рынка и основных производителей оборудования;
- Опыт в продажах электротехнического оборудования;
- Самоорганизованность;
- Коммуникабельность;
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, квартальные бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.