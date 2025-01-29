Обязанности:

  • Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с ключевыми застройщиками/девелоперами региона Урал, Сибирь, Дальний Восток
  • Регулярная работа по проектам с клиентами Ритейл (Дистрибьюторами)
  • Формирование базы проектов ключевых застройщиков
  • Составлении прогнозов продаж региона. Сбор актуальной информации о продукции и деятельности конкурентоРабота с проектами в регионе, выполнение планов продаж в проектах
  • Организация совместных маркетинговых мероприятий, с целью эффективного продвижения продукции на региональном рынке, расширения клиентской базы и увеличения объемов продаж (обучения, семинары, акции, выставки, реклама) в сотрудничестве с департаментом маркетинга
  • Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с клиентами, выявление их потребностей
    Продвижение и продажи продукции через все каналы. Взаимодействие с сегментными коммерсантами
    Постоянное увеличение объема продаж и уровня удовлетворенности клиентов
    Решение конфликтных ситуаций при ведении переговоров.
  • Участие во внутренних совещаниях, программах обучения, семинарах и выставках, с целью повышения профессионального уровня и эффективности работы
  • Осуществление оперативного планирования и составление регулярной отчетности о состоянии вверенного бизнеса, текущих проектах и осуществленных продажах; информирование руководства о текущих и неотложных проблемах, предложение путей их решения
  • Ведение баз данных, работа с приложениями, внесение в них информации в зоне ответственности своей должности

Требования:

  • Высшее образование
  • Опыт работы в проектных продажах
  • Опыт работы с партнерами Дистрибьюторами по проектным продажам
  • Аналитические способности, умение оценивать рыночную ситуацию (тенденции к изменениям, конкурентный анализ, и др.)
  • Коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения
  • Работа в команде
  • Ориентированность на клиента
  • Нацеленность на развитие и ориентированность на результат

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Корпоративный автомобиль
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, корпоративный ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Екатеринбург ,
От 3 до 6 лет
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