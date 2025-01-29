Обязанности:
- Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с ключевыми застройщиками/девелоперами региона Урал, Сибирь, Дальний Восток
- Регулярная работа по проектам с клиентами Ритейл (Дистрибьюторами)
- Формирование базы проектов ключевых застройщиков
- Составлении прогнозов продаж региона. Сбор актуальной информации о продукции и деятельности конкурентоРабота с проектами в регионе, выполнение планов продаж в проектах
- Организация совместных маркетинговых мероприятий, с целью эффективного продвижения продукции на региональном рынке, расширения клиентской базы и увеличения объемов продаж (обучения, семинары, акции, выставки, реклама) в сотрудничестве с департаментом маркетинга
- Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с клиентами, выявление их потребностей
Продвижение и продажи продукции через все каналы. Взаимодействие с сегментными коммерсантами
Постоянное увеличение объема продаж и уровня удовлетворенности клиентов
Решение конфликтных ситуаций при ведении переговоров.
- Участие во внутренних совещаниях, программах обучения, семинарах и выставках, с целью повышения профессионального уровня и эффективности работы
- Осуществление оперативного планирования и составление регулярной отчетности о состоянии вверенного бизнеса, текущих проектах и осуществленных продажах; информирование руководства о текущих и неотложных проблемах, предложение путей их решения
- Ведение баз данных, работа с приложениями, внесение в них информации в зоне ответственности своей должности
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в проектных продажах
- Опыт работы с партнерами Дистрибьюторами по проектным продажам
- Аналитические способности, умение оценивать рыночную ситуацию (тенденции к изменениям, конкурентный анализ, и др.)
- Коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения
- Работа в команде
- Ориентированность на клиента
- Нацеленность на развитие и ориентированность на результат
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Корпоративный автомобиль
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, корпоративный ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ