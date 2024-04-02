Обязанности:
- Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.), разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса СЭ в данном секторе рынка, участие в составлении прогнозов продаж региона. Сбор актуальной информации о продукции и деятельности конкурентов.
- Проведение маркетинговых активностей в регионе;
- Формирование и выполнение совместных планов развития с региональными дистрибьюторами
- Анализ работы клиентов Ритейл, с целью увеличения эффективности их деятельности по продаже оборудования СЭ и увеличения доли СЭ в их обороте. Составление и реализация планов развития партнеров в вверенном регионе.
- Обеспечивать запуски всех функций и линеек ЭУИ через вверенного партнера
- Обеспечивать взаимодействие по sell out партнёра через Retail каналы в разрезе ЭУИ
- Обеспечивать и контролировать наличие актуальных POS-материалов как на экспозиции партнёров, так и на его складе.
- Организация совместных маркетинговых мероприятий, с целью эффективного продвижения продукции на региональном рынке, расширения клиентской базы и увеличения объемов продаж (обучения, семинары, акции, выставки, реклама).
- Продвижение и продажи продукции через все каналы. Взаимодействие с сегментными коммерсантами.
- Постоянное увеличение объема продаж и уровня удовлетворенности клиентов.
Требования:
- Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми;
- Техническое образование является преимуществом;
- Опыт работы в электротехнической сфере является преимуществом;
- Навыки планирования и самоорганизации;
- Работа в команде;
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход;
- Ориентированность на клиента;
- Нацеленность на развитие и ориентированность на результат;
- Сильные презентационные навыки;
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании