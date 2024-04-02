О компании Карьера Вакансии Региональный представитель по продажам

Обязанности:

  • Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.), разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса СЭ в данном секторе рынка, участие в составлении прогнозов продаж региона. Сбор актуальной информации о продукции и деятельности конкурентов.
  • Проведение маркетинговых активностей в регионе;
  • Формирование и выполнение совместных планов развития с региональными дистрибьюторами
  • Анализ работы клиентов Ритейл, с целью увеличения эффективности их деятельности по продаже оборудования СЭ и увеличения доли СЭ в их обороте. Составление и реализация планов развития партнеров в вверенном регионе.
  • Обеспечивать запуски всех функций и линеек ЭУИ через вверенного партнера
  • Обеспечивать взаимодействие по sell out партнёра через Retail каналы в разрезе ЭУИ
  • Обеспечивать и контролировать наличие актуальных POS-материалов как на экспозиции партнёров, так и на его складе.
  • Организация совместных маркетинговых мероприятий, с целью эффективного продвижения продукции на региональном рынке, расширения клиентской базы и увеличения объемов продаж (обучения, семинары, акции, выставки, реклама).
  • Продвижение и продажи продукции через все каналы. Взаимодействие с сегментными коммерсантами.
  • Постоянное увеличение объема продаж и уровня удовлетворенности клиентов.

Требования:

  • Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми;
  • Техническое образование является преимуществом;
  • Опыт работы в электротехнической сфере является преимуществом;
  • Навыки планирования и самоорганизации;
  • Работа в команде;
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход;
  • Ориентированность на клиента;
  • Нацеленность на развитие и ориентированность на результат;
  • Сильные презентационные навыки;
  • Готовность к командировкам.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Самара ,
От 1 года до 3 лет