Обязанности:
- Генерация продаж продуктового портфеля Systeme Electric направлений конечное распределение (модульное оборудование), ЭУИ;
- Развитие канала профессионального сообщества электриков;
- Проведение мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда и повышения лояльности;
- Проведение обучающих семинаров онлайн/оффлайн/гибридного формата по оборудованию конечного распределения;
- Взаимодействие с партнерами по развитию канала;
- Поддержка в части контента и модерация специализированного ТГ канала;
- Создание и реализация аккаунт-планов;
- Проведение маркетинговых активностей в регионе;
- Формирование и выполнение совместных планов развития с региональными дистрибьюторами;
- Реализация совместных планов развития с региональными филиалами ТОП дистрибьюторов;
- Прямое взаимодействие с клиентами каналов регионе;
- Контроль соблюдения ЦО клиентами региона.
Требования:
- Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми;
- Техническое образование является преимуществом;
- Опыт работы в электротехнической сфере является преимуществом;
- Навыки планирования и самоорганизации;
- Работа в команде;
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход;
- Ориентированность на клиента;
- Нацеленность на развитие и ориентированность на результат;
- Сильные презентационные навыки;
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.