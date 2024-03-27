О компании Карьера Вакансии Региональный представитель по продажам через каналы ритейл (дилеры, электрики)

Обязанности:

  • Генерация продаж продуктового портфеля Systeme Electric направлений конечное распределение (модульное оборудование), ЭУИ;
  • Развитие канала профессионального сообщества электриков;
  • Проведение мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда и повышения лояльности;
  • Проведение обучающих семинаров онлайн/оффлайн/гибридного формата по оборудованию конечного распределения;
  • Взаимодействие с партнерами по развитию канала;
  • Поддержка в части контента и модерация специализированного ТГ канала;
  • Создание и реализация аккаунт-планов;
  • Проведение маркетинговых активностей в регионе;
  • Формирование и выполнение совместных планов развития с региональными дистрибьюторами;
  • Реализация совместных планов развития с региональными филиалами ТОП дистрибьюторов;
  • Прямое взаимодействие с клиентами каналов регионе;
  • Контроль соблюдения ЦО клиентами региона.

Требования:

  • Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми;
  • Техническое образование является преимуществом;
  • Опыт работы в электротехнической сфере является преимуществом;
  • Навыки планирования и самоорганизации;
  • Работа в команде;
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход;
  • Ориентированность на клиента;
  • Нацеленность на развитие и ориентированность на результат;
  • Сильные презентационные навыки;
  • Готовность к командировкам.

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет