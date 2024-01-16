О компании Карьера Вакансии Региональный представитель по продажам (канал Дизайнеры)

Компании Systeme Electric, одному из лидеров электротехнического рынка, требуется специалист, готовый решать следующие задачи:

  • Увеличение продаж в канале "Дизайнеры и архитекторы".
  • Увеличение активной клиентской базы.
  • Консультирование партнеров по продукции.
  • Управление ассортиментом Партнеров, продвижение новинок.
  • Проведение активностей по развитию бизнеса, мероприятий.


Требования:

  • Коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения.
  • Опыт проектных продаж.
  • Навыки планирования и самоорганизации.
  • Работа в команде.
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход.
  • Ориентированность на клиента.
  • Нацеленность на развитие и ориентированность на результат.
  • Опыт продаж не менее 1 года (техническое оборудование).
  • Успешный опыт проведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и продаж.
  • Готовность к командировкам.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет