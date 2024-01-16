Компании Systeme Electric, одному из лидеров электротехнического рынка, требуется специалист, готовый решать следующие задачи:
- Увеличение продаж в канале "Дизайнеры и архитекторы".
- Увеличение активной клиентской базы.
- Консультирование партнеров по продукции.
- Управление ассортиментом Партнеров, продвижение новинок.
- Проведение активностей по развитию бизнеса, мероприятий.
Требования:
- Коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения.
- Опыт проектных продаж.
- Навыки планирования и самоорганизации.
- Работа в команде.
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход.
- Ориентированность на клиента.
- Нацеленность на развитие и ориентированность на результат.
- Опыт продаж не менее 1 года (техническое оборудование).
- Успешный опыт проведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и продаж.
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании