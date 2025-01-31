Обязанности:

  • Руководство командой консультантов бизнес-решений на платформе 1С: ERP 2.5, WMS X5, ЗУП КОРП 3, ДО 3.0
  • Формирования правил и регламента работы отдела из 6 консультантов, 2 линии поддержки сервис-деска
  • Организация взаимодействия с проектной командой, 3 линии поддержки.
  • Организация наполнения базы знаний по эксплуатации решений 1С. Контроль единообразия документации.
  • Найм и развитие команды.
  • Вести сбор обратной связи от пользователей, соблюдать SLA соглашения с бизнесом
  • Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продукта. Контроль единообразия документации.
  • Поддержка сообщества ключевых пользователей: создание регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей.
  • Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

  • Стрессоустойчивость, доброжелательность, опыт поддержки работы пользователей на платформе 1С 8
  • Хорошее знание систем, опыт внедрения и поддержки эксплуатации 1C ERP, WMS, HRM, ЕСМ на стороне исполнителя
  • Опыт руководства командой.
  • Быть "играющим тренером" для команды, подключаться к решению сложных, приоритетных тикетов
  • Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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