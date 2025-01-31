Обязанности:
- Руководство командой консультантов бизнес-решений на платформе 1С: ERP 2.5, WMS X5, ЗУП КОРП 3, ДО 3.0
- Формирования правил и регламента работы отдела из 6 консультантов, 2 линии поддержки сервис-деска
- Организация взаимодействия с проектной командой, 3 линии поддержки.
- Организация наполнения базы знаний по эксплуатации решений 1С. Контроль единообразия документации.
- Найм и развитие команды.
- Вести сбор обратной связи от пользователей, соблюдать SLA соглашения с бизнесом
- Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продукта. Контроль единообразия документации.
- Поддержка сообщества ключевых пользователей: создание регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей.
- Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.
Требования:
- Стрессоустойчивость, доброжелательность, опыт поддержки работы пользователей на платформе 1С 8
- Хорошее знание систем, опыт внедрения и поддержки эксплуатации 1C ERP, WMS, HRM, ЕСМ на стороне исполнителя
- Опыт руководства командой.
- Быть "играющим тренером" для команды, подключаться к решению сложных, приоритетных тикетов
- Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.