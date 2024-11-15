Обязанности:
- Руководство командой разработки web-проектов (владельцы систем, аналитики, разработчики, тестировщики) - корпоративные сайты компании, b2b-портал (e-commerce), PIM-система
- Построение или внедрение CMS-системы
- Организация эффективного взаимодействия с бизнес-заказчиком
- Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений, управление бэклогом спринта
- Контроль подготовки технических заданий, проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями
- Контроль разработки решений
- Внедрение совместно с бизнесом разработанных решений, сбор обратной связи, ретроспектива спринтов
- Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продуктами
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем
- Развитие компетенций всей команды, рефакторинг проектных решений
Требования:
- Хорошие знания web-технологий, современных CMS-систем, фреймворка Django
- Опыт руководства командой
- Опыт грамотного взаимодействия с бизнесом
- Django, Python, Wegtail, Битрикс24, PHP, Gitflic, PostgreSQL, Vue Js
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем
- удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.