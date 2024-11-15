Обязанности:

  • Руководство командой разработки web-проектов (владельцы систем, аналитики, разработчики, тестировщики) - корпоративные сайты компании, b2b-портал (e-commerce), PIM-система
  • Построение или внедрение CMS-системы
  • Организация эффективного взаимодействия с бизнес-заказчиком
  • Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений, управление бэклогом спринта
  • Контроль подготовки технических заданий, проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями
  • Контроль разработки решений
  • Внедрение совместно с бизнесом разработанных решений, сбор обратной связи, ретроспектива спринтов
  • Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продуктами
  • Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем
  • Развитие компетенций всей команды, рефакторинг проектных решений

Требования:

  • Хорошие знания web-технологий, современных CMS-систем, фреймворка Django
  • Опыт руководства командой
  • Опыт грамотного взаимодействия с бизнесом
  • Django, Python, Wegtail, Битрикс24, PHP, Gitflic, PostgreSQL, Vue Js

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем
  • удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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