Обязанности

  • Организация и управление центром обработки бухгалтерских документов
  • Реализация проекта создания общего центра обслуживания (бухгалтерский, налоговый учет)
  • Разработка, внедрение и стандартизация бизнес-процессов
  • Внедрение правил и процедур, разработка KPI
  • Участие в автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе 1C ERP
  • Участие во внедрении 1С ERP в компаниях
  • Организация системы делопроизводства в бухгалтерии, включая электронный документооборот;
  • Сопровождение внешних проверок (ИФНС, аудит и пр.)
  • Взаимодействие с банками
  • Своевременное закрытие периодов;

Требования

  • Опыт реализации аналогичный проектов с нуля - организация ЕЦО бухгалтерии
  • Опыт постановки задач по автоматизации процессов (разработка технических заданий, понимание практик реализации этапов автоматизации)
  • Опыт реализации проектов по автоматизации в роли куратора проекта/руководителя проекта/ функционального эксперта
  • Понимание методологии описания бизнес-процессов
  • Знания в области бухгалтерского учета
  • Конструктивный подход к решению проблем
  • Знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы, системы электронного документооборота, системы отправки отчетности
  • Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, организаторские способности, умение работать в режиме многозадачности, умение работать в команде

Условия

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Козьмодемьянск ,
Более 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина