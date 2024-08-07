Обязанности
- Организация и управление центром обработки бухгалтерских документов
- Реализация проекта создания общего центра обслуживания (бухгалтерский, налоговый учет)
- Разработка, внедрение и стандартизация бизнес-процессов
- Внедрение правил и процедур, разработка KPI
- Участие в автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе 1C ERP
- Участие во внедрении 1С ERP в компаниях
- Организация системы делопроизводства в бухгалтерии, включая электронный документооборот;
- Сопровождение внешних проверок (ИФНС, аудит и пр.)
- Взаимодействие с банками
- Своевременное закрытие периодов;
Требования
- Опыт реализации аналогичный проектов с нуля - организация ЕЦО бухгалтерии
- Опыт постановки задач по автоматизации процессов (разработка технических заданий, понимание практик реализации этапов автоматизации)
- Опыт реализации проектов по автоматизации в роли куратора проекта/руководителя проекта/ функционального эксперта
- Понимание методологии описания бизнес-процессов
- Знания в области бухгалтерского учета
- Конструктивный подход к решению проблем
- Знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы, системы электронного документооборота, системы отправки отчетности
- Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, организаторские способности, умение работать в режиме многозадачности, умение работать в команде
Условия
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ