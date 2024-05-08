Обязанности:
- Продвижение предложения Systeme Electric в области Частотно регулируемого пуска и Автоматизаии в проектных организациях;
- Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров со специалистами проектных организаций;
- Подготовка технической документации и презентаций;
- Координирование команды прескрипции в части решений по Автоматизации.
Требования:
- Понимание специфики работы проектных организаций;
- Знания в области автоматизации и управления двигателями;
- Владение переговорными навыками;
- Уверенное владение программными комплексами CAD.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.