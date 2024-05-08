О компании Карьера Вакансии Руководитель по продвижению решений Автоматизации в проектных организациях

Обязанности:

  • Продвижение предложения Systeme Electric в области Частотно регулируемого пуска и Автоматизаии в проектных организациях;
  • Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров со специалистами проектных организаций;
  • Подготовка технической документации и презентаций;
  • Координирование команды прескрипции в части решений по Автоматизации.


Требования:

  • Понимание специфики работы проектных организаций;
  • Знания в области автоматизации и управления двигателями;
  • Владение переговорными навыками;
  • Уверенное владение программными комплексами CAD.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет