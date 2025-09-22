Обязанности:
- Выполнение пусконаладочных работ, профилактического обслуживания, диагностики, ремонта, модернизации систем ИБП;
- Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж);
- Осуществление сбора информации на объектах о парке установленного оборудования с использованием специальных программных средств;
- Оформление отчетности и работа с базами данных по оборудованию.
Требования:
- Готовность к командировкам по РФ (до 50% рабочего времени);
- Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика или смежные направления);
- Понимание работы систем гарантированного электропитания;
- Умение работать монтажным и слесарным инструментом;
- Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.п.);
- Возможность использования английского языка в работе (чтение технической документации).
- Опыт работы в области сервисного обслуживания, монтажа, диагностики, ремонта или наладки оборудования систем бесперебойного питания (например, Schneider Electric, Vertiv, ABB, Siemens, Eaton и т.д.);
- Знание основ работы протоколов TCP/IP, Modbus и т.п.;
- Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.д.).
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
- Возможность частичной работы из дома;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.