Обязанности:

  • Выполнение пусконаладочных работ, профилактического обслуживания, диагностики, ремонта, модернизации систем ИБП;
  • Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж);
  • Осуществление сбора информации на объектах о парке установленного оборудования с использованием специальных программных средств;
  • Оформление отчетности и работа с базами данных по оборудованию.

Требования:

  • Готовность к командировкам по РФ (до 50% рабочего времени);
  • Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика или смежные направления);
  • Понимание работы систем гарантированного электропитания;
  • Умение работать монтажным и слесарным инструментом;
  • Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.п.);
  • Возможность использования английского языка в работе (чтение технической документации).
  • Опыт работы в области сервисного обслуживания, монтажа, диагностики, ремонта или наладки оборудования систем бесперебойного питания (например, Schneider Electric, Vertiv, ABB, Siemens, Eaton и т.д.);
  • Знание основ работы протоколов TCP/IP, Modbus и т.п.;
  • Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.д.).

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
  • Возможность частичной работы из дома;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва
От 3 до 6 лет
