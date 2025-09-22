Обязанности:
- Ведение сервисных заказов и контрактов: планирование работ, согласование дат выездов инженеров, оповещение всех заинтересованных лиц о планируемых работах, заказ запчастей и отслеживание доставки запчастей до заказчика, отслеживание забора дефектного ЗИП от заказчика, контроль выполнения работ и отчетности инженеров, закреплённых к координаторам.
- Работа с рекламациями.
- Контроль плановой маржинальности закрепленных сервисных контрактов.
- Выстраивание контактов с закрепленными тимлидами инженеров.
- Ведение работы над улучшением показателей маржинальности и загруженности инженеров.
- Ведение работы над автоматизацией ручного труда.
- Ведение баз данных (1С, Битрикс24).
- Написание регламентирующих документов.
Требования:
- Высшее образование.
- Навыки конструктивного и эффективного общения.
- Устойчивость к стрессовым ситуациям.
- Умение работать в условиях многозадачности.
- Гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям.
- Опытное управление конфликтами.
- Лидерские качества в решении задач и ведении проектов.
- Подтвержденный опыт успешного управления проектами и достижения результативности.
Условия:
- Оформление по ТК РФ (по договору аутсорса).
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики.
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график).
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста.