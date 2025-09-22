Обязанности:

  • Ведение сервисных заказов и контрактов: планирование работ, согласование дат выездов инженеров, оповещение всех заинтересованных лиц о планируемых работах, заказ запчастей и отслеживание доставки запчастей до заказчика, отслеживание забора дефектного ЗИП от заказчика, контроль выполнения работ и отчетности инженеров, закреплённых к координаторам.
  • Работа с рекламациями.
  • Контроль плановой маржинальности закрепленных сервисных контрактов.
  • Выстраивание контактов с закрепленными тимлидами инженеров.
  • Ведение работы над улучшением показателей маржинальности и загруженности инженеров.
  • Ведение работы над автоматизацией ручного труда.
  • Ведение баз данных (1С, Битрикс24).
  • Написание регламентирующих документов.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Навыки конструктивного и эффективного общения.
  • Устойчивость к стрессовым ситуациям.
  • Умение работать в условиях многозадачности.
  • Гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям.
  • Опытное управление конфликтами.
  • Лидерские качества в решении задач и ведении проектов.
  • Подтвержденный опыт успешного управления проектами и достижения результативности.

Условия:

  • Оформление по ТК РФ (по договору аутсорса).
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики.
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график).
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина