Обязанности:
- Организация процесса принятия, учета и рассмотрения поступающих в адрес предприятия претензий (рекламаций, сообщений), осуществление анализа полученных документов и подготовка информации, необходимой для объективного рассмотрения претензий (рекламаций, сообщений), а также подготовка ответов на претензии (рекламации, сообщения) в установленном порядке.
- Организация проведение приемки, учета и первичного технического осмотра изделий, поступивших по претензионным (рекламационным) письмам, техническим актам и заявкам заказчиков, в установленном порядке.
- Проведение постоянного мониторинга за прохождением ремонтно-восстановительных работ на изделиях, поступивших по претензионным (рекламационным) письмам, техническим актам и заявкам заказчиков, и контроль соблюдения сроков поведения диагностических и ремонтно-восстановительных работ.
- Контроль и участие в определении объёма работ и оценке затрат по устранению выявленных дефектов или несоответствий продукции, а также осуществление контроля за деятельностью подразделений по устранению дефектов оборудования, выявленных при выполнении ремонтно-восстановительных работ.
- Разработка мероприятий, направленных на совершенствование организации ремонтно-восстановительных работ изделий, повышения качества и экономичности, снижение трудоемкости работ, улучшение качества работ на основе внедрения современной техники и технологий, обеспечивает их выполнение
Требования:
- Высшее профессиональное техническое образование по направлению «радиоэлектроника и приборостроение» или аналогичные направления.
- Работа с контрольно-измерительным оборудованием (осциллографы, мультиметры, лабораторные источники питания и т.д.)
- Наличие практических навыков монтажа и сборки радиоэлектронной аппаратуры.
- Знание техники электробезопасности
- Внимательность, аккуратность, организованность.
- Умение работать в условиях большого объема задач и сжатых сроков.
- Навыки ведения деловой переписки и эффективных коммуникаций с сотрудниками, заказчиками.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника" с ИТ-аккредитацией Минцифры;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.