Обязанности:
- Техническое обслуживание, ремонт, модернизация стендового оборудования для производства РЭА (цифровой и аналоговой контрольной аппаратуры, технологических жгутов и кабелей, контактных устройств для быстрого подключения проверяемой РЭА к контрольной аппаратуре);
- Участие в процессе изготовлении нового стендового оборудования (настройка электрической части, сборка оборудования из готовых составных частей, установка программного обеспечения, проверка оборудования после сборки);
- Взаимодействие с производственным персоналом и инженером-метрологом по вопросам технического обслуживания, ремонта, модернизации и аттестации стендового оборудования;
- Работа в условиях мастерской.
Требования:
- Выполнение работ по разборке/сборке, диагностике, замене неисправных составных частей (электронных и электрических компонентов, механических узлов), установке программного обеспечения, настройке стендового оборудования;
- Умение пользоваться измерительными приборами;
- Умение пользоваться радиомонтажным и электромонтажным оборудованием;
- Умение пользоваться слесарным инструментом;
- Знание ПК на уровне продвинутого пользователя;
- Умение читать конструкторскую документацию (электрические схемы, чертежи и т.д.);
- Профильное высшее или среднее профессиональное образование;
- Опыт работы в области ремонта РЭА от 5 лет.
- Нацеленность на результат, коммуникабельность, ответственность, мультизадачность, самостоятельность;
- Знание английского языка, на уровне достаточном для понимания технической документации.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Возможность предоставления брони;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.