Обязанности:

  • Техническое обслуживание, ремонт, модернизация стендового оборудования для производства РЭА (цифровой и аналоговой контрольной аппаратуры, технологических жгутов и кабелей, контактных устройств для быстрого подключения проверяемой РЭА к контрольной аппаратуре);
  • Участие в процессе изготовлении нового стендового оборудования (настройка электрической части, сборка оборудования из готовых составных частей, установка программного обеспечения, проверка оборудования после сборки);
  • Взаимодействие с производственным персоналом и инженером-метрологом по вопросам технического обслуживания, ремонта, модернизации и аттестации стендового оборудования;
  • Работа в условиях мастерской.

Требования:

  • Выполнение работ по разборке/сборке, диагностике, замене неисправных составных частей (электронных и электрических компонентов, механических узлов), установке программного обеспечения, настройке стендового оборудования;
  • Умение пользоваться измерительными приборами;
  • Умение пользоваться радиомонтажным и электромонтажным оборудованием;
  • Умение пользоваться слесарным инструментом;
  • Знание ПК на уровне продвинутого пользователя;
  • Умение читать конструкторскую документацию (электрические схемы, чертежи и т.д.);
  • Профильное высшее или среднее профессиональное образование;
  • Опыт работы в области ремонта РЭА от 5 лет.
  • Нацеленность на результат, коммуникабельность, ответственность, мультизадачность, самостоятельность;
  • Знание английского языка, на уровне достаточном для понимания технической документации.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Возможность предоставления брони;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург
От 3 до 6 лет
