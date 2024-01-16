О компании Карьера Вакансии Сервисный инженер оборудования по распределению электроэнергии

Обязанности

  • Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования (по распределению электроэнергии низкого и среднего напряжения);
  • Проведение ремонта электрооборудования, обеспечение замены или наладки электрооборудования на объектах заказчика;
  • Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж), пусконаладка оборудования;
  • Обеспечение контроля за проведением испытаний электрооборудования на объектах заказчика;
  • Гарантийное, послегарантийное обслуживание (в том числе ретрофит).

Требования

  • Готовность к командировкам по РФ;
  • Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика или смежные направления);
  • Опыт работы в области сервисного обслуживания, шеф-монтажа, диагностики и ремонта, модернизации оборудования среднего / низкого напряжения;
  • Опыт работы с электрооборудованием Schneider Electric, ABB, Siemens является преимуществом;
  • Знание правил устройства электроустановок и проведения испытаний и приемки продукции;
  • Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.п.);
  • Возможность использования английского языка в работе (чтение технической документации).

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
  • Возможность частичной работы из дома;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 3 до 6 лет