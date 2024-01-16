Обязанности
- Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования (по распределению электроэнергии низкого и среднего напряжения);
- Проведение ремонта электрооборудования, обеспечение замены или наладки электрооборудования на объектах заказчика;
- Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж), пусконаладка оборудования;
- Обеспечение контроля за проведением испытаний электрооборудования на объектах заказчика;
- Гарантийное, послегарантийное обслуживание (в том числе ретрофит).
Требования
- Готовность к командировкам по РФ;
- Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика или смежные направления);
- Опыт работы в области сервисного обслуживания, шеф-монтажа, диагностики и ремонта, модернизации оборудования среднего / низкого напряжения;
- Опыт работы с электрооборудованием Schneider Electric, ABB, Siemens является преимуществом;
- Знание правил устройства электроустановок и проведения испытаний и приемки продукции;
- Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.п.);
- Возможность использования английского языка в работе (чтение технической документации).
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
- Возможность частичной работы из дома;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.