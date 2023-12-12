О компании Карьера Вакансии Сервисный инженер по АСУ ТП

Обязанности

  • Техническое обслуживание SCADA: архивация, сохранение баз данных, перенос данных, по возможности добавить/удалить ТЭГ и т.д.;
  • Поиск и устранение неисправностей программы (частичная отладка кода, замена/добавление/удаление устройства по стандарту МЭК 61131-3 (IEC 61131-3);
  • Анализ технической документации (электрические принципиальные схемы, однолинейные схемы, P&ID и т.д.);
  • Общее представление о построение архитектуры интерфейсной связи (поле/средний/высший уровни);
  • Оказание технической поддержки и оценка трудозатрат по проектам;

Требования

  • Высшее техническое образование;
  • Знание английского языка на уровне Intermediate;
  • Готовность к командировкам;
  • Знания и опыт в областях:
  • промышленная автоматизация (ПЛК, SCADA, HMI – желательно основных мировых производителей – Schneider Electric, Siemens, Honeywell и т.д.);
  • автоматизация подстанций (IEC61850, IEC60870, ANSI защиты);
  • сетевые технологии (MRP, RSTP, VLAN).

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией;
  • Страхование жизни от несчастных случаев;
  • Возможность частичной работы из дома;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 1 года до 3 лет