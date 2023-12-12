Обязанности
- Техническое обслуживание SCADA: архивация, сохранение баз данных, перенос данных, по возможности добавить/удалить ТЭГ и т.д.;
- Поиск и устранение неисправностей программы (частичная отладка кода, замена/добавление/удаление устройства по стандарту МЭК 61131-3 (IEC 61131-3);
- Анализ технической документации (электрические принципиальные схемы, однолинейные схемы, P&ID и т.д.);
- Общее представление о построение архитектуры интерфейсной связи (поле/средний/высший уровни);
- Оказание технической поддержки и оценка трудозатрат по проектам;
Требования
- Высшее техническое образование;
- Знание английского языка на уровне Intermediate;
- Готовность к командировкам;
- Знания и опыт в областях:
- промышленная автоматизация (ПЛК, SCADA, HMI – желательно основных мировых производителей – Schneider Electric, Siemens, Honeywell и т.д.);
- автоматизация подстанций (IEC61850, IEC60870, ANSI защиты);
- сетевые технологии (MRP, RSTP, VLAN).
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией;
- Страхование жизни от несчастных случаев;
- Возможность частичной работы из дома;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.