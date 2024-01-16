Мы находимся в поисках технических специалистов на позицию Сервисного инженер по системам кондиционирования. В нашей команде найдется место как для уже опытного инженера, так и для начинающего. Нам необходима твоя активность, заинтересованность в развитии и постижении профессии, а мы поможем в обучении и адаптации к специфике работы.
Обязанности
- Выполнение пусконаладочных работ, профилактического обслуживания, диагностики, ремонта, модернизации систем кондиционирования (преимущественно в ЦОДах);
- Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж);
- Осуществление сбора информации на объектах о парке установленного оборудования с использованием специальных программных средств;
- Оформление отчетности и работа с базами данных по оборудованию.
Требования
- Высшее или среднее специальное техническое образование холодильного либо криогенного направления;
- Понимание работы холодильной системы покомпонентно;
- Навыки проведения газосварочных работ;
- Умение работать монтажным и слесарным инструментом;
- Готовность к командировкам до 50% рабочего времени.
Будет дополнительным преимуществом:
- Опыт работы в области сервисного обслуживания, монтажа, диагностики, ремонта или наладки оборудования систем кондиционирования (например, Schneider Electric, Vertiv, Carel, Danfoss, Daikin и т.д.);
- Знание основ работы протоколов TCP/IP, Modbus и т.п.;
- Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.д.).
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.