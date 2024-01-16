Мы находимся в поисках технических специалистов на позицию Сервисного инженер по системам кондиционирования. В нашей команде найдется место как для уже опытного инженера, так и для начинающего. Нам необходима твоя активность, заинтересованность в развитии и постижении профессии, а мы поможем в обучении и адаптации к специфике работы.

Обязанности

Выполнение пусконаладочных работ, профилактического обслуживания, диагностики, ремонта, модернизации систем кондиционирования (преимущественно в ЦОДах);

Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж);

Осуществление сбора информации на объектах о парке установленного оборудования с использованием специальных программных средств;

Оформление отчетности и работа с базами данных по оборудованию.

Требования

Высшее или среднее специальное техническое образование холодильного либо криогенного направления;

Понимание работы холодильной системы покомпонентно;

Навыки проведения газосварочных работ;

Умение работать монтажным и слесарным инструментом;

Готовность к командировкам до 50% рабочего времени.

Будет дополнительным преимуществом:

Опыт работы в области сервисного обслуживания, монтажа, диагностики, ремонта или наладки оборудования систем кондиционирования (например, Schneider Electric, Vertiv, Carel, Danfoss, Daikin и т.д.);

Знание основ работы протоколов TCP/IP, Modbus и т.п.;

Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.д.).

Условия