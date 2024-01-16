О компании Карьера Вакансии Сервисный инженер по системам кондиционирования

Мы находимся в поисках технических специалистов на позицию Сервисного инженер по системам кондиционирования. В нашей команде найдется место как для уже опытного инженера, так и для начинающего. Нам необходима твоя активность, заинтересованность в развитии и постижении профессии, а мы поможем в обучении и адаптации к специфике работы.

Обязанности

  • Выполнение пусконаладочных работ, профилактического обслуживания, диагностики, ремонта, модернизации систем кондиционирования (преимущественно в ЦОДах);
  • Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж);
  • Осуществление сбора информации на объектах о парке установленного оборудования с использованием специальных программных средств;
  • Оформление отчетности и работа с базами данных по оборудованию.

Требования

  • Высшее или среднее специальное техническое образование холодильного либо криогенного направления;
  • Понимание работы холодильной системы покомпонентно;
  • Навыки проведения газосварочных работ;
  • Умение работать монтажным и слесарным инструментом;
  • Готовность к командировкам до 50% рабочего времени.

Будет дополнительным преимуществом:

  • Опыт работы в области сервисного обслуживания, монтажа, диагностики, ремонта или наладки оборудования систем кондиционирования (например, Schneider Electric, Vertiv, Carel, Danfoss, Daikin и т.д.);
  • Знание основ работы протоколов TCP/IP, Modbus и т.п.;
  • Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.д.).

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 1 года до 3 лет