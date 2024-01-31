О компании Карьера Вакансии Сервисный координатор

Обязанности

  • Координация работы сервисных инженеров согласно условиям контрактов/ДС/иным документам на оказание сервисных услуг, а также обеспечение непрерывности работы сервисных инженеров;
  • Поддержка удовлетворенности внутренних и внешних клиентов за счет предоставления высококачественного сервиса, установления эффективного взаимодействия с партнерами компании и соответствия установленным КПЭ в ходе выполнения поставленных задач.
     

Требования

  • Высшее образование (в области);
  • Конструктивное общение;
  • Стрессоустойчивость;
  • Лидирование решений задач/проектов;
  • Адаптация к изменениям;
  • Высокая обучаемость;
  • Ориентация на результат;
  • Ответственность;
  • Коммуникабельность;
  • Выстраивание контактов.
  • Умение защищать интересы компании
  • Ведение работы над улучшением показателей эффективности работы отдела
  • Навыки приоритезации задач и умение работать в условиях многозадачности
  • Знакомство с современными, высокотехнологичными базами данных и ИТ-системами, офисным программным обеспечением
     

УСЛОВИЯ

  • Оформление в соответствии с ТК РФ (по договору аутсорсинга);
  • Гарантированная "белая" оплата труда;
  • Гибридный формат работы (возможность совмещать работу из дома и в офисе);
  • Возможности для дальнейшего развития в компании;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу.
Москва ,
От 1 года до 3 лет