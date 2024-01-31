Обязанности
- Координация работы сервисных инженеров согласно условиям контрактов/ДС/иным документам на оказание сервисных услуг, а также обеспечение непрерывности работы сервисных инженеров;
- Поддержка удовлетворенности внутренних и внешних клиентов за счет предоставления высококачественного сервиса, установления эффективного взаимодействия с партнерами компании и соответствия установленным КПЭ в ходе выполнения поставленных задач.
Требования
- Высшее образование (в области);
- Конструктивное общение;
- Стрессоустойчивость;
- Лидирование решений задач/проектов;
- Адаптация к изменениям;
- Высокая обучаемость;
- Ориентация на результат;
- Ответственность;
- Коммуникабельность;
- Выстраивание контактов.
- Умение защищать интересы компании
- Ведение работы над улучшением показателей эффективности работы отдела
- Навыки приоритезации задач и умение работать в условиях многозадачности
- Знакомство с современными, высокотехнологичными базами данных и ИТ-системами, офисным программным обеспечением
УСЛОВИЯ
- Оформление в соответствии с ТК РФ (по договору аутсорсинга);
- Гарантированная "белая" оплата труда;
- Гибридный формат работы (возможность совмещать работу из дома и в офисе);
- Возможности для дальнейшего развития в компании;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу.