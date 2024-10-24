Обязанности:

  • Выявление и анализ требований внутреннего и внешнего заказчика, требований предметной области, нормативной документации, анализ конкурентных решений;
  • Разработка требований (ФТ, НФТ) к продукту в т.ч.: проработка сценариев использования (use cases, user stories), спецификация UX/UI, описание алгоритмов и требований к бизнес-логике ПО;
  • Тесная работа с командой разработки: постановка задач, уточнение требований, анализ баг-репортов
  • Анализ входящих запросов на улучшение;
  • Поддержка беклога в актуальном состоянии;
  • Обучение внутренних команд новым функциям ПО.

Требования:

  • Опыт работы в промышленной автоматизации в любой роли: разработка, проектирование, наладка или эксплуатация;
  • Опыт разработки ТЗ на программное обеспечение;
  • Понимание процессов разработки, тестирования, внедрения и сопровождения ПО;
  • Владение XML, XSD, JSON, HTML, UML на уровне «могу самостоятельно прочитать/написать с нуля»;
  • Владение SQL, MQTT/REST на уровне «могу составить запрос и интерпретировать ответ»;
  • Высокие аналитические способности, системное мышление, способность к быстрому освоению новых предметных областей.
  • Преимуществом будет:
    • опыт работы с системами или оборудованием РЗиА, АСУ ТП, опыт работы в SCADA-системах;
    • знание технологий и протоколов передачи данных: Ethernet; стек TCP/IP; протоколы: Modbus, МЭК 60870, МЭК 61850;
    • знание ГОСТ 56939;
    • знание одного или нескольких языков программирования;
    • опыт разработки ПО с использованием Agile-методологий (Scrum);
    • опыт работы с Jira, Confluence, draw.io, git (или аналогами).

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника"
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Возможность работать в гибридном формате или удаленно;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
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