Обязанности:
- Выявление и анализ требований внутреннего и внешнего заказчика, требований предметной области, нормативной документации, анализ конкурентных решений;
- Разработка требований (ФТ, НФТ) к продукту в т.ч.: проработка сценариев использования (use cases, user stories), спецификация UX/UI, описание алгоритмов и требований к бизнес-логике ПО;
- Тесная работа с командой разработки: постановка задач, уточнение требований, анализ баг-репортов
- Анализ входящих запросов на улучшение;
- Поддержка беклога в актуальном состоянии;
- Обучение внутренних команд новым функциям ПО.
Требования:
- Опыт работы в промышленной автоматизации в любой роли: разработка, проектирование, наладка или эксплуатация;
- Опыт разработки ТЗ на программное обеспечение;
- Понимание процессов разработки, тестирования, внедрения и сопровождения ПО;
- Владение XML, XSD, JSON, HTML, UML на уровне «могу самостоятельно прочитать/написать с нуля»;
- Владение SQL, MQTT/REST на уровне «могу составить запрос и интерпретировать ответ»;
- Высокие аналитические способности, системное мышление, способность к быстрому освоению новых предметных областей.
- Преимуществом будет:
- опыт работы с системами или оборудованием РЗиА, АСУ ТП, опыт работы в SCADA-системах;
- знание технологий и протоколов передачи данных: Ethernet; стек TCP/IP; протоколы: Modbus, МЭК 60870, МЭК 61850;
- знание ГОСТ 56939;
- знание одного или нескольких языков программирования;
- опыт разработки ПО с использованием Agile-методологий (Scrum);
- опыт работы с Jira, Confluence, draw.io, git (или аналогами).
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника"
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Возможность работать в гибридном формате или удаленно;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.