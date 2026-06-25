В команду внедрения и развития решений на платформе 1С ищем профессионала с опытом внедрения 1C ERP в роли системного аналитика и/или с опытом поддержки пользователей на первых этапах эксплуатации системы.

Обязанности:

  • Анализировать бизнес-процессы компании оптовой торговли и автоматизации их в около-типовой 1С ERP, функциональные блоки: управление запасами, складской учёт, оптовые продажи; - предлагать технические решения в целях оптимизации и усовершенствования бизнес-процессов;
  • Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию 1C ERP, в первую очередь опираясь на типовой функционал 1С ERP 2.5;
  • Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками;
  • При необходимости доработок разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестирования;
  • Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения;
  • Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта;
  • Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем, коммуницировать с ключевыми пользователями системы;
  • Постоянно развивать свои знания.

Требования:

  • Опыт работы системным аналитиком или старшим консультантом 1С ERP от 3 лет.
  • Хорошие знания типовой конфигурации 1С ERP 2.5, опыт работы с 1С
  • Документооборот 3.0 будет также преимуществом.
  • Опыт внедрения проектов типовых конфигураций 1С.
  • Опыт и желание работы в сильной команде.
  • Жажда роста и профессионального развития.
  • Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом и командами IT.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
  • Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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