В команду внедрения и развития решений на платформе 1С ищем профессионала с опытом внедрения 1C ERP в роли системного аналитика и/или с опытом поддержки пользователей на первых этапах эксплуатации системы.

Обязанности:

Анализировать бизнес-процессы компании оптовой торговли и автоматизации их в около-типовой 1С ERP, функциональные блоки: управление запасами, складской учёт, оптовые продажи; - предлагать технические решения в целях оптимизации и усовершенствования бизнес-процессов;

Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию 1C ERP, в первую очередь опираясь на типовой функционал 1С ERP 2.5;

Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками;

При необходимости доработок разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестирования;

Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения;

Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта;

Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем, коммуницировать с ключевыми пользователями системы;

Постоянно развивать свои знания.

Требования:

Опыт работы системным аналитиком или старшим консультантом 1С ERP от 3 лет.

Хорошие знания типовой конфигурации 1С ERP 2.5, опыт работы с 1С

Документооборот 3.0 будет также преимуществом.

Опыт внедрения проектов типовых конфигураций 1С.

Опыт и желание работы в сильной команде.

Жажда роста и профессионального развития.

Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом и командами IT.

Условия: