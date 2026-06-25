В команду внедрения и развития решений на платформе 1С ищем профессионала с опытом внедрения 1C ERP в роли системного аналитика и/или с опытом поддержки пользователей на первых этапах эксплуатации системы.
Обязанности:
- Анализировать бизнес-процессы компании оптовой торговли и автоматизации их в около-типовой 1С ERP, функциональные блоки: управление запасами, складской учёт, оптовые продажи; - предлагать технические решения в целях оптимизации и усовершенствования бизнес-процессов;
- Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию 1C ERP, в первую очередь опираясь на типовой функционал 1С ERP 2.5;
- Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками;
- При необходимости доработок разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестирования;
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения;
- Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта;
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем, коммуницировать с ключевыми пользователями системы;
- Постоянно развивать свои знания.
Требования:
- Опыт работы системным аналитиком или старшим консультантом 1С ERP от 3 лет.
- Хорошие знания типовой конфигурации 1С ERP 2.5, опыт работы с 1С
- Документооборот 3.0 будет также преимуществом.
- Опыт внедрения проектов типовых конфигураций 1С.
- Опыт и желание работы в сильной команде.
- Жажда роста и профессионального развития.
- Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом и командами IT.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
- Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.