Обязанности:
- Предпродажная поддержка команды продавцов Systeme Electric в продажах комплексных решений для инфраструктуры ЦОД на базе оборудования ITB Systeme Electric;
- Выбор и обоснование наиболее эффективного способа решения в области систем кондиционирования воздуха, бесперебойного электропитания, инфраструктуры машинных залов ЦОД;
- Формирование технических заданий на расчеты отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД;
- Участие в формировании стратегии развития инфраструктуры заказчика и формировании потребности в новых продуктах;
- Работа по подбору, расчету спецификаций систем департамента ITB Systeme Electric, требующих конфигурирования;
- Технические консультации и поддержка партнеров\клиентов по оборудованию и решениям ITB Systeme Electric;
- Изучение продукции компании и конкурентов с целью совершенствования знаний в области оборудования ITB Systeme Electric, необходимых для подготовки комплексных технических решений и повышения уровня удовлетворенности клиентов;
- Участие в семинарах и тренингах компании в качестве выступающего эксперта в области оборудования и решений ITB Systeme Electric;
- Своевременное введение регистрационных данных по поддержке продаж в систему учета затраченного времени;
- Поддержание высокого уровня осведомленности о передовых технологиях и способах построения инженерной инфраструктуры ЦОД.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Знание и понимание принципов работы холодильных установок и проектирования систем холодоснабжения;
- Понимание основных принципов проектирования ЦОД / серверных помещений / ИТ-объектов;
- Понимание принципов работы и применения оборудования инженерной инфраструктуры ЦОД – ИБП, систем кондиционирования воздуха, инфраструктуры машинных залов ЦОД;
- Знание и понимание основных принципов построения инженерной инфраструктуры ЦОД, нормативной базы в т.ч. зарубежной, необходимой для создания комплексных решений в области инженерной инфраструктуры ЦОД;
- Владение средствами проектирования – AutoCAD, NanoCAD;
- Коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров, подготовки и чтения презентаций;
- Нацеленность на развитие;
- Ориентированность на результат и клиента;
- Знание английского языка.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.