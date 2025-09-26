Обязанности:

  • Предпродажная поддержка команды продавцов Systeme Electric в продажах комплексных решений для инфраструктуры ЦОД на базе оборудования ITB Systeme Electric;
  • Выбор и обоснование наиболее эффективного способа решения в области систем кондиционирования воздуха, бесперебойного электропитания, инфраструктуры машинных залов ЦОД;
  • Формирование технических заданий на расчеты отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД;
  • Участие в формировании стратегии развития инфраструктуры заказчика и формировании потребности в новых продуктах;
  • Работа по подбору, расчету спецификаций систем департамента ITB Systeme Electric, требующих конфигурирования;
  • Технические консультации и поддержка партнеров\клиентов по оборудованию и решениям ITB Systeme Electric;
  • Изучение продукции компании и конкурентов с целью совершенствования знаний в области оборудования ITB Systeme Electric, необходимых для подготовки комплексных технических решений и повышения уровня удовлетворенности клиентов;
  • Участие в семинарах и тренингах компании в качестве выступающего эксперта в области оборудования и решений ITB Systeme Electric;
  • Своевременное введение регистрационных данных по поддержке продаж в систему учета затраченного времени;
  • Поддержание высокого уровня осведомленности о передовых технологиях и способах построения инженерной инфраструктуры ЦОД.

Требования:

  • Высшее техническое образование;
  • Знание и понимание принципов работы холодильных установок и проектирования систем холодоснабжения;
  • Понимание основных принципов проектирования ЦОД / серверных помещений / ИТ-объектов;
  • Понимание принципов работы и применения оборудования инженерной инфраструктуры ЦОД – ИБП, систем кондиционирования воздуха, инфраструктуры машинных залов ЦОД;
  • Знание и понимание основных принципов построения инженерной инфраструктуры ЦОД, нормативной базы в т.ч. зарубежной, необходимой для создания комплексных решений в области инженерной инфраструктуры ЦОД;
  • Владение средствами проектирования – AutoCAD, NanoCAD;
  • Коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров, подготовки и чтения презентаций;
  • Нацеленность на развитие;
  • Ориентированность на результат и клиента;
  • Знание английского языка.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва
От 3 до 6 лет
