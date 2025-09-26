Обязанности:

  • Работа по подбору, расчету спецификаций систем департамента, требующих конфигурирования;
  • Технические консультации и поддержка партнеров\клиентов по оборудованию и решениям департамента;
  • Изучение продукции компании и конкурентов с целью совершенствования знаний в области оборудования департамента, необходимых для подготовки комплексных технических решений и повышения уровня удовлетворенности клиентов;
  • Работа с партнерскими организациями в области консультаций по оборудованию, освещения технических решений, обучению работе с конфигураторами, интернет-ресурсами компании, технической документации и т.п;
  • Поддержка команды маркетинга (участие в семинарах и тренингах компании как выступающий эксперт в области оборудования и решений департамента, монтаж\демонтаж демооборудования, статьи, проверка правильности перевода и т.д.);
  • Своевременное введение регистрационных данных по поддержке продаж в систему учета затраченного времени.

Требования:

  • Высшее техническое образование;
  • Знание и понимание принципов работы холодильных установок, прецизионных кондиционеров и проектирования систем холодоснабжения;
  • Понимание принципов работы и применения оборудования инженерной инфраструктуры ЦОД – ИБП, систем кондиционирования воздуха, инфраструктуры машинных залов ЦОД;
  • Владение средствами проектирования – AutoCAD, NanoCAD;
  • Коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров, подготовки и чтения презентаций;
  • Нацеленность на развитие;
  • Ориентированность на результат и клиента;
  • Знание английского языка.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
    Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет
