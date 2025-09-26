Обязанности:
- Работа по подбору, расчету спецификаций систем департамента, требующих конфигурирования;
- Технические консультации и поддержка партнеров\клиентов по оборудованию и решениям департамента;
- Изучение продукции компании и конкурентов с целью совершенствования знаний в области оборудования департамента, необходимых для подготовки комплексных технических решений и повышения уровня удовлетворенности клиентов;
- Работа с партнерскими организациями в области консультаций по оборудованию, освещения технических решений, обучению работе с конфигураторами, интернет-ресурсами компании, технической документации и т.п;
- Поддержка команды маркетинга (участие в семинарах и тренингах компании как выступающий эксперт в области оборудования и решений департамента, монтаж\демонтаж демооборудования, статьи, проверка правильности перевода и т.д.);
- Своевременное введение регистрационных данных по поддержке продаж в систему учета затраченного времени.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Знание и понимание принципов работы холодильных установок, прецизионных кондиционеров и проектирования систем холодоснабжения;
- Понимание принципов работы и применения оборудования инженерной инфраструктуры ЦОД – ИБП, систем кондиционирования воздуха, инфраструктуры машинных залов ЦОД;
- Владение средствами проектирования – AutoCAD, NanoCAD;
- Коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров, подготовки и чтения презентаций;
- Нацеленность на развитие;
- Ориентированность на результат и клиента;
- Знание английского языка.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.