Обязанности:
- Выявление и анализ требований предметной области, нормативной документации, конкурентных продуктов;
- Разработка спецификаций бизнес-, функциональных и нефункциональных требований к продукту (собственная разработка компании) в т.ч.: проработка сценариев использования (use cases, user stories), спецификация UX/UI и алгоритмов обработки данных на backend;
- Тесная работа с командой разработки (как внутренней, так и внешней): постановка задач, уточнение требований, анализ баг-репортов.
Требования:
- Высшее техническое образование, приоритетные направления (специальности): «Информационные технологии», «Энергетика», «Автоматизация технологических процессов»;
- Знания в области промышленной автоматизации: разработке, проектировании, наладке или эксплуатации РЗиА, АСУ ТП или др.;
- Понимание процессов разработки, тестирования, внедрения и сопровождения ПО;
- Уверенное владение XML, XSD, UML;
- Умение работать с REST API;
- Понимание основных принципов работы клиент-серверных приложений;
- Умение писать однозначные, полные, непротиворечивые, проверяемые, связанные с бизнес-целями требования;
- Высокие аналитические способности, системное мышление, способность к быстрому освоению новых предметных областей.
Дополнительным преимуществом будет:
- опыт работы с системами или оборудованием РЗиА или АСУ ТП;
- знание технологий и протоколов передачи данных: Ethernet; стек TCP/IP; протоколы: Modbus, МЭК 60870, МЭК 61850;
- знание одного или нескольких языков программирования;
- опыт контрактной разработки ПО (в любой роли);
- опыт разработки ПО с использованием Agile-методологий (Scrum);
- опыт работы с Jira, Confluence, Git или аналогами.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Возможность предоставления брони;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- Возможность работать в гибридном формате или удаленно;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.