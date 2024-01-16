О компании Карьера Вакансии Системный аналитик

Обязанности:

  • Выявление и анализ требований предметной области, нормативной документации, конкурентных продуктов;
  • Разработка спецификаций бизнес-, функциональных и нефункциональных требований к продукту (собственная разработка компании) в т.ч.: проработка сценариев использования (use cases, user stories), спецификация UX/UI и алгоритмов обработки данных на backend;
  • Тесная работа с командой разработки (как внутренней, так и внешней): постановка задач, уточнение требований, анализ баг-репортов.

Требования:

  • Высшее техническое образование, приоритетные направления (специальности): «Информационные технологии», «Энергетика», «Автоматизация технологических процессов»;
  • Знания в области промышленной автоматизации: разработке, проектировании, наладке или эксплуатации РЗиА, АСУ ТП или др.;
  • Понимание процессов разработки, тестирования, внедрения и сопровождения ПО;
  • Уверенное владение XML, XSD, UML;
  • Умение работать с REST API;
  • Понимание основных принципов работы клиент-серверных приложений;
  • Умение писать однозначные, полные, непротиворечивые, проверяемые, связанные с бизнес-целями требования;
  • Высокие аналитические способности, системное мышление, способность к быстрому освоению новых предметных областей.

Дополнительным преимуществом будет:

  • опыт работы с системами или оборудованием РЗиА или АСУ ТП;
  • знание технологий и протоколов передачи данных: Ethernet; стек TCP/IP; протоколы: Modbus, МЭК 60870, МЭК 61850;
  • знание одного или нескольких языков программирования;
  • опыт контрактной разработки ПО (в любой роли);
  • опыт разработки ПО с использованием Agile-методологий (Scrum);
  • опыт работы с Jira, Confluence, Git или аналогами.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Возможность предоставления брони;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Возможность работать в гибридном формате или удаленно;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.

 

Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет