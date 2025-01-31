Обязанности:
- Управление процессами контроля и приведения в соответствие (совершенствование) существующих систем защиты законодательным требованиям в области информационной безопасности;
- Проведение полного цикла работ по созданию систем защиты (для объектов КИИ, информационных систем персональных данных, информационных систем с конфиденциальной информацией / коммерческой тайной);
- Участие в подготовке локальных нормативных актов по процессам информационной / кибербезопасности: сбор и оформление материалов для обновления нормативных документов.
- Контроль актуальности локальных нормативных актов по процессам информационной / кибербезопасности и их соответствия требованиям законодательства и лучших практик.
- Участие в проведении внутренних комплексных аудитов на соответствие требованиям законодательства и локальной документации компании - сбор данных, подготовка отчетов и анализ результатов
- Участие в мероприятиях по повышению осведомленности сотрудников по вопросам кибербезопасности (помощь в подготовке материалов, текстов коммуникаций).
- Анализ электронной корреспонденции на предмет фишинга / вредоносного содержимого и подготовка ответов пользователям по результатам анализа.
- Сбор информации для анализа угроз и оценки рисков кибербезопасности.
- Систематизация данных для подготовки внутренних отчетов.
Требования:
- Высшее техническое образование в сфере информационных технологий или информационной безопасности.
- Стаж от 3-х лет в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой и направлением информационной безопасности, стаж работы в лицензиатах ФСТЭК/ФСБ будет преимуществом
- Опыт работы в области организации защиты персональных данных не менее 2-х лет
- Понимание актуальных технологий защиты информации.
- Опыт формирования моделей угроз безопасности информации, анализа рисков, подготовки отчетной документации.
- Знание нормативно-правовых актов, стандартов и методических документов в сфере защиты персональных данных, обеспечения технической защиты информации, а также требований, предъявляемых к операторам в процессе обработки и хранения персональных данных
- Готовность к обучению и развитию.
- Умение работать в команде и желание развиваться в сфере информационной безопасности.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.