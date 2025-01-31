Обязанности:

  • Управление процессами контроля и приведения в соответствие (совершенствование) существующих систем защиты законодательным требованиям в области информационной безопасности;
  • Проведение полного цикла работ по созданию систем защиты (для объектов КИИ, информационных систем персональных данных, информационных систем с конфиденциальной информацией / коммерческой тайной);
  • Участие в подготовке локальных нормативных актов по процессам информационной / кибербезопасности: сбор и оформление материалов для обновления нормативных документов.
  • Контроль актуальности локальных нормативных актов по процессам информационной / кибербезопасности и их соответствия требованиям законодательства и лучших практик.
  • Участие в проведении внутренних комплексных аудитов на соответствие требованиям законодательства и локальной документации компании - сбор данных, подготовка отчетов и анализ результатов
  • Участие в мероприятиях по повышению осведомленности сотрудников по вопросам кибербезопасности (помощь в подготовке материалов, текстов коммуникаций).
  • Анализ электронной корреспонденции на предмет фишинга / вредоносного содержимого и подготовка ответов пользователям по результатам анализа.
  • Сбор информации для анализа угроз и оценки рисков кибербезопасности.
  • Систематизация данных для подготовки внутренних отчетов.

Требования:

  • Высшее техническое образование в сфере информационных технологий или информационной безопасности.
  • Стаж от 3-х лет в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой и направлением информационной безопасности, стаж работы в лицензиатах ФСТЭК/ФСБ будет преимуществом
  • Опыт работы в области организации защиты персональных данных не менее 2-х лет
  • Понимание актуальных технологий защиты информации.
  • Опыт формирования моделей угроз безопасности информации, анализа рисков, подготовки отчетной документации.
  • Знание нормативно-правовых актов, стандартов и методических документов в сфере защиты персональных данных, обеспечения технической защиты информации, а также требований, предъявляемых к операторам в процессе обработки и хранения персональных данных
  • Готовность к обучению и развитию.
  • Умение работать в команде и желание развиваться в сфере информационной безопасности.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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