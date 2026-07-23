Обязанности:

  • Организация и совершенствование процессов контроля защищенности, мониторинга событий безопасности и управления инцидентами кибербезопасности.
  • Реагирование и устранение последствий инцидентов кибербезопасности в ИТ-инфраструктуре, проведение расследования и пост-анализа .
  • Управление процедурами, группой реагирования и коммуникациями в рамках процессов.
  • Документальное сопровождение инцидентов кибербезопасности, разработка корректирующих мер по предотвращению повторной реализации инцидентов и рекомендаций по реализации мер активного противодействия кибер-атакам.
  • Периодическое сканирование ИТ-инфраструктуры с целью выявления актуальных уязвимостей и их классификация и контроль устранения.
  • Инструментальные проверки конфигураций встроенных механизмов безопасности ИТ-активов в соответствии с рекомендациями производителей и экспертов («best practice»), анализ результаты проверок и выявляет недостатки и ошибки конфигураций, влияющих на уровень защищенности ИТ-активов.
  • Участие в проектах внедрения средств контроля защищенности, управления уязвимостями, управления событиями и инцидентами кибербезопасности.
  • Разработка документов уровня регламент/процедура/инструкция в разрезе средств контроля защищенности, участие в разработке стандартов, политик.

Требования:

  • Высшее техническое образование в сфере ИТ/ИБ (с уклоном в техническую защиту).
  • Дополнительное обучение и/или опыт работы с ИТ-инфраструктурой, организации процессов мониторинга безопасности, расследования инцидентов кибербезопасности.
  • Стаж от 3-х лет в интеграторе, в SOC/MSSP, организациях с развитой ИТ-инфраструктурой, направлением кибербезопасности и не менее 1-го года по направлению мониторинга и управления инцидентами кибербезопасности.
  • Экспертные знания принципов работы решений класса SIEM, IRP/SOAR, SGRC, TIP, сканеры безопасности, NTA, Sandbox и др., а также знание современных методов и решений по ИБ;
  • Понимание процессов, реализуемых в современных SOC, включая мониторинг и реагирование, Threat intelligence, Threat hunting, Vulnerability Management, Asset Management;
  • Знание и понимание современных тактик и техник атакующих, основных векторов атак, способов их обнаружения и противодействия;
  • Понимание стадий жизненного цикла обработки инцидентов кибербезопасности и уязвимостей
  • Знания сетевых технологий, ОС Windows/Linux на уровне администратора;
  • Умение анализировать журналы регистрации событий средств защиты информации, журналов ОС, сетевого оборудования, СУБД, приложений и т.п.;
  • Понимание принципов работы средств защиты информационной безопасности, межсетевых экранов(NGFW), IDS\IPS, прокси-серверов, почтовых шлюзов, DLP, SIEM, WAF, антивирусов и т.д.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина