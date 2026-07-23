Обязанности:
- Организация и совершенствование процессов контроля защищенности, мониторинга событий безопасности и управления инцидентами кибербезопасности.
- Реагирование и устранение последствий инцидентов кибербезопасности в ИТ-инфраструктуре, проведение расследования и пост-анализа .
- Управление процедурами, группой реагирования и коммуникациями в рамках процессов.
- Документальное сопровождение инцидентов кибербезопасности, разработка корректирующих мер по предотвращению повторной реализации инцидентов и рекомендаций по реализации мер активного противодействия кибер-атакам.
- Периодическое сканирование ИТ-инфраструктуры с целью выявления актуальных уязвимостей и их классификация и контроль устранения.
- Инструментальные проверки конфигураций встроенных механизмов безопасности ИТ-активов в соответствии с рекомендациями производителей и экспертов («best practice»), анализ результаты проверок и выявляет недостатки и ошибки конфигураций, влияющих на уровень защищенности ИТ-активов.
- Участие в проектах внедрения средств контроля защищенности, управления уязвимостями, управления событиями и инцидентами кибербезопасности.
- Разработка документов уровня регламент/процедура/инструкция в разрезе средств контроля защищенности, участие в разработке стандартов, политик.
Требования:
- Высшее техническое образование в сфере ИТ/ИБ (с уклоном в техническую защиту).
- Дополнительное обучение и/или опыт работы с ИТ-инфраструктурой, организации процессов мониторинга безопасности, расследования инцидентов кибербезопасности.
- Стаж от 3-х лет в интеграторе, в SOC/MSSP, организациях с развитой ИТ-инфраструктурой, направлением кибербезопасности и не менее 1-го года по направлению мониторинга и управления инцидентами кибербезопасности.
- Экспертные знания принципов работы решений класса SIEM, IRP/SOAR, SGRC, TIP, сканеры безопасности, NTA, Sandbox и др., а также знание современных методов и решений по ИБ;
- Понимание процессов, реализуемых в современных SOC, включая мониторинг и реагирование, Threat intelligence, Threat hunting, Vulnerability Management, Asset Management;
- Знание и понимание современных тактик и техник атакующих, основных векторов атак, способов их обнаружения и противодействия;
- Понимание стадий жизненного цикла обработки инцидентов кибербезопасности и уязвимостей
- Знания сетевых технологий, ОС Windows/Linux на уровне администратора;
- Умение анализировать журналы регистрации событий средств защиты информации, журналов ОС, сетевого оборудования, СУБД, приложений и т.п.;
- Понимание принципов работы средств защиты информационной безопасности, межсетевых экранов(NGFW), IDS\IPS, прокси-серверов, почтовых шлюзов, DLP, SIEM, WAF, антивирусов и т.д.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.