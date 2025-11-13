Обязанности:
- Обеспечение эффективного решения транспортно-логистических задач путём контроля качества и стоимости международных перевозок АО СЭ в Россию и СНГ , оптимизации процессов и технологий
- Контроль над таможенными операциями, обеспечение и соблюдение корректности данных при подаче в таможенные органы
- Обеспечение непрерывности процессов перевозок и таможенного оформления грузов
- Размещение и подтверждение заявок на услуги таможенного оформления, транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие услуги, связанных с обеспечением перевозки и таможенного оформления товаров
- Своевременно получать пакет всех необходимых документов для организации перевозки и таможенного оформления на границе РФ. Контроль соблюдения транзитных сроков
- Оперативный контроль перемещения отгруженных импортных товаров от внешнего поставщика на склад в информационных системах
- Планирование объемов, графиков перевозок на доставку продукции
- Подготовка, сбор и проверка полноты пакета документов для таможенного оформления, диалог и контроль по устранению недочетов
Требования:
- Опыт управления с транспортом и таможней, таможенным брокером не менее 2 х лет
- Владеть терминами Инкотермс 2010
- Знать основы таможенного дела, типы таможенных пошлин, расчет таможенной стоимости
- Знание документооборота экспортных и импортных поставок морским, авиационным, автомобильным и железнодорожным транспортом
- Аналитический склад ума, способность анализировать большие объемы данных и выявлять взаимосвязь между ними
- Умение принимать решения и брать на себя ответственность
- Умение работать с данными, точность, внимание к деталям
- Опыт ведения переговоров с поставщиками услуг
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график - необходимо посещать офис в Лобне 2 раза в неделю)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ