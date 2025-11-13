Обязанности:

  • Обеспечение эффективного решения транспортно-логистических задач путём контроля качества и стоимости международных перевозок АО СЭ в Россию и СНГ , оптимизации процессов и технологий
  • Контроль над таможенными операциями, обеспечение и соблюдение корректности данных при подаче в таможенные органы
  • Обеспечение непрерывности процессов перевозок и таможенного оформления грузов
  • Размещение и подтверждение заявок на услуги таможенного оформления, транспортно-экспедиционного обслуживания и прочие услуги, связанных с обеспечением перевозки и таможенного оформления товаров
  • Своевременно получать пакет всех необходимых документов для организации перевозки и таможенного оформления на границе РФ. Контроль соблюдения транзитных сроков
  • Оперативный контроль перемещения отгруженных импортных товаров от внешнего поставщика на склад в информационных системах
  • Планирование объемов, графиков перевозок на доставку продукции
  • Подготовка, сбор и проверка полноты пакета документов для таможенного оформления, диалог и контроль по устранению недочетов

Требования:

  • Опыт управления с транспортом и таможней, таможенным брокером не менее 2 х лет
  • Владеть терминами Инкотермс 2010
  • Знать основы таможенного дела, типы таможенных пошлин, расчет таможенной стоимости
  • Знание документооборота экспортных и импортных поставок морским, авиационным, автомобильным и железнодорожным транспортом
  • Аналитический склад ума, способность анализировать большие объемы данных и выявлять взаимосвязь между ними
  • Умение принимать решения и брать на себя ответственность
  • Умение работать с данными, точность, внимание к деталям
  • Опыт ведения переговоров с поставщиками услуг

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график - необходимо посещать офис в Лобне 2 раза в неделю)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Лобня ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина