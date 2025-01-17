Обязанности:

  • Системное ведение документооборота по экологии
  • Контроль подрядных организаций по приемке / переработке отходов и составлению отчетности
  • Расчет суммы по экологическому сбору и осуществление регулярных платежей
  • Подготовка отчётности о выполнении нормативов утилизации товаров, о массе товаров, упаковки, ввезенных из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза
  • Расчет и осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду

Требования:

  • Высшее образование (инженер-эколог, эколог, химик, инженер, экономист)
  • Знание MS office (Word, Excel, Power Point)
  • Плюсом будет знание маркировки товаров (коды переработки)
  • Внимательность к деталям, усидчивость, целеустремлённость, желание обучаться, ответственность

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет
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