Обязанности:
- Системное ведение документооборота по экологии
- Контроль подрядных организаций по приемке / переработке отходов и составлению отчетности
- Расчет суммы по экологическому сбору и осуществление регулярных платежей
- Подготовка отчётности о выполнении нормативов утилизации товаров, о массе товаров, упаковки, ввезенных из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза
- Расчет и осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду
Требования:
- Высшее образование (инженер-эколог, эколог, химик, инженер, экономист)
- Знание MS office (Word, Excel, Power Point)
- Плюсом будет знание маркировки товаров (коды переработки)
- Внимательность к деталям, усидчивость, целеустремлённость, желание обучаться, ответственность
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ