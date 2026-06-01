Обязанности:

Отслеживание и оптимизация логистических расходов (проведение переговоров с брокерами, управление спецификациями по транспортным потокам, лидирование действий в части транспортной продуктивности);

Обеспечение своевременной передачи информации перевозчикам и таможенным представителям по готовящимся грузам;

Оптимизация таможенных кодов по закупаемым позициям, контроль затрат на таможенное оформление;

Взаимодействие с таможенными органами РФ;

Ведение документооборота по своим процессам (в том числе, в электронной системе Норбит и 1С);

Сопровождение экспортных отгрузок;

Оптимизация транспортных затрат, транзитных сроков поставки;

Регулярный мониторинг уровня сервиса перевозчиков (импортных и локальных);

Координация действий в случае возникновения вопросов: претензии, задержка доставки, резервные планы;

Проведение RCA анализа и внедрение планов действия по необходимости, а также планы действий по улучшению процессов

Требования:

Высшее образование;

Опыт работы от 2 лет на аналогичной должности;

Знание 1С будет преимуществом;

Знание таможенного законодательства и процедур таможенного оформления;

Знание процесса размещения и прохождения заказов на закупку;

Знание английского языка на уровне pre-intermediate

Условия:

Оформление в соответствии с ТК РФ;

Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;

ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;

Гибридный формат работы - возможность работать из дома 2 дня в неделю;

Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;

Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;

Возможности для карьерного роста и профессионального развития

Адрес офиса: Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, Промзона №3, Строение 1, завод "СЭЗЭМ".