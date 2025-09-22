Обязанности:
- Организация и совершенствование производственных и складских процессов на заводе;
- Проектирование и оснащение рабочих мест и участков в соответствии с принципами бережливого производства;
- Участие во внедрении новых видов продукции;
- Аналитика результатов внедрения проектов и принятие корректирующих действий;
- Разработка и поддержка в актуальном состоянии инструкции для производственной линии;
- Совершенствование и поддержка в актуальном состоянии параметров снабжения линии комплектующими (Система Kanban);
- Совершенствование и поддержка в актуальном состоянии параметры стандартных времен для производственной линии и поддерживающих функций (склада);
- Используя оптимальное количество ресурсов, производить изменения на линии, ведущие к росту эффективности и производительности;
- Разработка ТЗ и поддержка текущих цифровых систем на заводе (MES);
- Развитие стандартов производства.
Требования:
- Английский язык B1 – чтение технической документации;
- Умение\опыт в работе с 1С ERP;
- Знания основ бережливого производства;
- Опытный пользователь MS office;
- Опыт внедрения проектов по БП будет преимуществом;
- Высшее техническое образование;
- Опыт работы на производстве не менее 2-х лет.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.