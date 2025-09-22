Обязанности:

  • Организация и совершенствование производственных и складских процессов на заводе;
  • Проектирование и оснащение рабочих мест и участков в соответствии с принципами бережливого производства;
  • Участие во внедрении новых видов продукции;
  • Аналитика результатов внедрения проектов и принятие корректирующих действий;
  • Разработка и поддержка в актуальном состоянии инструкции для производственной линии;
  • Совершенствование и поддержка в актуальном состоянии параметров снабжения линии комплектующими (Система Kanban);
  • Совершенствование и поддержка в актуальном состоянии параметры стандартных времен для производственной линии и поддерживающих функций (склада);
  • Используя оптимальное количество ресурсов, производить изменения на линии, ведущие к росту эффективности и производительности;
  • Разработка ТЗ и поддержка текущих цифровых систем на заводе (MES);
  • Развитие стандартов производства.


Требования:

  • Английский язык B1 – чтение технической документации;
  • Умение\опыт в работе с 1С ERP;
  • Знания основ бережливого производства;
  • Опытный пользователь MS office;
  • Опыт внедрения проектов по БП будет преимуществом;
  • Высшее техническое образование;
  • Опыт работы на производстве не менее 2-х лет.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
