Обязанности:
- Управление процессами организации и проведения внутренних аудитов информационной безопасности (включая подготовку чек-листов, сбор и анализ аудиторских свидетельств, проведение интервью, оформление отчётов и корректирующих мероприятий);
- Участие в сертификационных и надзорных аудитах, взаимодействие с внешними аудиторскими компаниями и подготовка подтверждающих материалов;
- Формирование и контроль исполнения планов устранения несоответствий по результатам аудитов;
- Управление процессом подготовки и проведения учебных фишинговых атак, статистики и отчетных материалов по их результатам;
- Управление процессами контроля и приведения в соответствие (совершенствование) мер защиты законодательным требованиям в области информационной безопасности;
- Участие в работах по проектированию и внедрению систем защиты информационных ресурсов;
- Участие в подготовке локальных нормативных актов по процессам информационной безопасности.
- Участие в процессах управления рисками информационной безопасности, включая сбор информации для анализа угроз, участие в актуализации моделей угроз, оценке рисков, подготовка отчётных документов;
- Участие в мероприятиях по повышению осведомленности сотрудников по вопросам кибербезопасности (помощь в подготовке материалов, подготовка текстов коммуникаций, проведение обучений и т.д.);
- Анализ электронной корреспонденции на предмет фишинга / вредоносного содержимого и подготовка ответов пользователям по результатам анализа;
Систематизация данных для подготовки внутренних отчетов и презентаций для руководства.
Требования:
- Высшее образование по информационной безопасности или техническое образование в сфере информационных технологий и профессиональная переподготовка по информационной безопасности в объеме не менее 512 часов;
- Стаж от 3-х лет в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой и направлением информационной безопасности, стаж работы в лицензиатах ФСТЭК/ФСБ будет преимуществом;
- Опыт проведения внутренних или внешних аудитов, в том числе подготовка к сертификации и взаимодействие с аудиторами;
- Опыт разработки и актуализации документации по информационной безопасности (ЛНА, модели угроз и нарушителя, проектная документация и т.д.),
- Опыт в управлении рисками информационной безопасности;
- Развитые коммуникативные навыки: умение работать с пользователями, разбирать обращения по фишингу, проводить обучения и выступления;
- Понимание актуальных технологий защиты информации.
- Знание нормативно правовых актов, стандартов и методических документов в сфере защиты персональных данных, обеспечения технической защиты информации, а также требований, предъявляемых к операторам в процессе обработки и хранения персональных данных
- Готовность к обучению и развитию.
- Умение работать в команде и желание развиваться в сфере информационной безопасности.
Будет преимуществом:
- Опыт работы в лицензиатах ФСТЭК / ФСБ;
- Опыт работы в области организации защиты ПДн и КИИ;
- Наличие сертификатов в области ИБ.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.