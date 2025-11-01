Ищем специалиста для участия в развитии и улучшении интегрированной системы менеджмента, сертифицированной согласно стандартам ISO 9001, ISO14001, ISO 45001, ГОСТ Р ИСО 19443

Обязанности:

  • Участие в развитии и совершенствовании интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в области качества, охраны труда, и экологии, в том числе привлекая все подразделения и всех сотрудников Организации;
  • Обеспечение разработки, актуализации процессов, процедур и других внутренних документов;
    Консультирование и поддержка сотрудников по всем вопросам интегрированной системы менеджмента, а также выявление потенциала для улучшений, рекомендации по внедрению корректирующих действий и действий по улучшениям;
  • Организация и проведение внутренних аудитов ИСМ, организация внешних аудитов ИСМ, контроль полноты и своевременности выполнения мероприятий, корректирующих действий и планов по результатам данных аудитов;
  • Участие в аудитах поставщиков в части оценки системы менеджмента (по запросу);
  • Участие в проектах по улучшению и оптимизации процессов (бизнес-процессов) Организации;
  • Организация и проведение оценки рисков процессов;
  • Сбор и систематизация данных о функционировании ИСМ, организация проведения анализа ИСМ со стороны руководства.

Требования:

  • Высшее образование (преимущество для инженерно-технического, управление качеством)
  • Опыт работы в области систем менеджмента (качества, охраны труда, экологии) не менее 2 лет;
  • Опыт описания процессов (бизнес процессов);
  • Опыт проведения внутренних аудитов и аудитов поставщиков;
  • Наличие сертификата внутреннего аудитора ИСМ (будет преимуществом)

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Гибридный формат работы (график согласовывается с руководителем);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург
От 1 года до 3 лет
