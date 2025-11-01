Ищем специалиста для участия в развитии и улучшении интегрированной системы менеджмента, сертифицированной согласно стандартам ISO 9001, ISO14001, ISO 45001, ГОСТ Р ИСО 19443
Обязанности:
- Участие в развитии и совершенствовании интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в области качества, охраны труда, и экологии, в том числе привлекая все подразделения и всех сотрудников Организации;
- Обеспечение разработки, актуализации процессов, процедур и других внутренних документов;
Консультирование и поддержка сотрудников по всем вопросам интегрированной системы менеджмента, а также выявление потенциала для улучшений, рекомендации по внедрению корректирующих действий и действий по улучшениям;
- Организация и проведение внутренних аудитов ИСМ, организация внешних аудитов ИСМ, контроль полноты и своевременности выполнения мероприятий, корректирующих действий и планов по результатам данных аудитов;
- Участие в аудитах поставщиков в части оценки системы менеджмента (по запросу);
- Участие в проектах по улучшению и оптимизации процессов (бизнес-процессов) Организации;
- Организация и проведение оценки рисков процессов;
- Сбор и систематизация данных о функционировании ИСМ, организация проведения анализа ИСМ со стороны руководства.
Требования:
- Высшее образование (преимущество для инженерно-технического, управление качеством)
- Опыт работы в области систем менеджмента (качества, охраны труда, экологии) не менее 2 лет;
- Опыт описания процессов (бизнес процессов);
- Опыт проведения внутренних аудитов и аудитов поставщиков;
- Наличие сертификата внутреннего аудитора ИСМ (будет преимуществом)
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Гибридный формат работы (график согласовывается с руководителем);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.