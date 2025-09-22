Обязанности:
- Ведение процессов кадрового администрирования: оформление документации (приемы, переводы, увольнения), ведение кадрового документооборота, ведение учета трудовых книжек, архивирование документов;
- Сканирование документов кандидатов и сотрудников в ЦСП;
- Ознакомление сотрудников с внутренними политиками и процедурами;
- Обеспечение своевременного подписания кадровых документов с сотрудниками и хранения оригиналов документов;
- Оформление, учет и хранение трудовых книжек сотрудников;
- Обеспечение логистики документооборота между локальным офисом, удаленными подразделениями/локациями и ЦСП для подписания документов;
- Архивирование документов;
- Сопровождение процедуры увольнения для сотрудников с последующим оформлением трудовой книжки;
- Формирование пакета документов для оформления банковских карт для сотрудников;
- Сканирование документов в ЦСП к расчету заработной платы;
- Подготовка и участие в прохождении внешних и внутренних проверок по кадровому администрированию;
- Оказание локальной поддержки другим группам ЦСП;
- Передача документов на оплату счетов;
- Взаимодействие с поставщиками в части передачи документации и логистики информационных материалов;
- Оформление копий документов по трудовой деятельности, запрашиваемых сотрудниками, справок с места работы для сотрудников.
- Участие в проектах ЕСП.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере кадрового администрирования от 2 лет;
- Знание трудового и миграционного законодательства РФ;
- Способность работать с большими объемами данных в условиях многозадачности.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Работа в графике 5/2 (40 часов в неделю), с возможностью частичной работы из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.