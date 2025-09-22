Обязанности:

  • Ведение процессов кадрового администрирования: оформление документации (приемы, переводы, увольнения), ведение кадрового документооборота, ведение учета трудовых книжек, архивирование документов;
  • Сканирование документов кандидатов и сотрудников в ЦСП;
  • Ознакомление сотрудников с внутренними политиками и процедурами;
  • Обеспечение своевременного подписания кадровых документов с сотрудниками и хранения оригиналов документов;
  • Оформление, учет и хранение трудовых книжек сотрудников;
  • Обеспечение логистики документооборота между локальным офисом, удаленными подразделениями/локациями и ЦСП для подписания документов;
  • Архивирование документов;
  • Сопровождение процедуры увольнения для сотрудников с последующим оформлением трудовой книжки;
  • Формирование пакета документов для оформления банковских карт для сотрудников;
  • Сканирование документов в ЦСП к расчету заработной платы;
  • Подготовка и участие в прохождении внешних и внутренних проверок по кадровому администрированию;
  • Оказание локальной поддержки другим группам ЦСП;
  • Передача документов на оплату счетов;
  • Взаимодействие с поставщиками в части передачи документации и логистики информационных материалов;
  • Оформление копий документов по трудовой деятельности, запрашиваемых сотрудниками, справок с места работы для сотрудников.
  • Участие в проектах ЕСП.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в сфере кадрового администрирования от 2 лет;
  • Знание трудового и миграционного законодательства РФ;
  • Способность работать с большими объемами данных в условиях многозадачности.

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Работа в графике 5/2 (40 часов в неделю), с возможностью частичной работы из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
