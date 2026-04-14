Мы ищем специалиста, который возьмёт на себя развитие прямых продаж на Ozon и Wildberries, а также системную работу с партнёрской сетью селлеров. Цель — обеспечить выполнение планов по выручке и увеличить долю рынка.
Обязанности:
- 1.Управление продажами на маркетплейсах
- Формировать ассортиментную матрицу: анализировать спрос, сезонность, конкурентов, отбирать товары с высокой конверсией;
- Выводить товары на площадки: рассчитывать юнит-экономику, готовить контент, формировать медиаплан;
- Управлять рекламными кампаниями: настраивать, контролировать бюджеты, запускать, оптимизировать и достигать целевых KPI;
- Ежедневно отслеживать метрики: выручка, конверсия, ДРР, оборачиваемость, рейтинг карточек, эффективность промо;
- Оптимизировать карточки товаров: работать с фото, описаниями, характеристиками, SEO;
- Планировать логистику и поставки: выбирать модель хранения (FBO/FBS), управлять остатками, исключать out-of-stock, распределять товар по складам;
- Управлять ценообразованием с учётом рынка и маржинальности;
- Проводить конкурентный анализ: цены, объёмы продаж, акции, доля рынка;
- Искать точки роста внутри категорий и товарных групп;
- Управлять репутацией и работать с обратной связью покупателей;
- Мониторить изменения правил маркетплейсов, минимизировать риски блокировок и санкций;
- Готовить регулярную отчётность по результатам работы.
- 2. Развитие партнёрских магазинов
- Выстраивать системную работу с партнёрами на площадках;
- Развивать клиентскую базу: находить и привлекать новых селлеров;
- Формировать и защищать квартальные/годовые планы продаж по ключевым партнёрам;
- Совместно с партнёрами разрабатывать маркетинговые планы: бюджетировать, выбирать рекламные форматы, ставить KPI, управлять ассортиментом;
- Проводить аудит партнёрских магазинов: оценивать ассортимент, качество контента, рейтинг и отзывы; давать рекомендации по оптимизации;
- Анализировать эффективность партнёров (оборачиваемость, остатки, доля в категории);
- Продвигать партнёров через кабинет вендора;
- Поддерживать регулярную коммуникацию, решать операционные вопросы;
- Обучать партнёров тонкостям работы на площадках.
Требования:
- Опыт работы с личными кабинетами маркетплейсов Ozon, Wildberries от 2-х лет
- Уверенные навыки настройки и оптимизации внутренней рекламы площадок
- Владение аналитическими инструментами (отчёты личных кабинетов, MPStats и др;)
- Понимание принципов ранжирования, SEO-оптимизации карточек, работы с контентом
- Способность анализировать данные и принимать решения в разрезе конкурентов, категорий, продуктов
- Практический опыт расчёта юнит-экономики (маржинальность, ДРР, ROI, точка безубыточности) и построения воронки продаж
- Умение выстраивать сквозную аналитику
- Опыт использования нейросетей / ИИ-инструментов в повседневной работе
- Уверенное владение Excel
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании