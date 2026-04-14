Мы ищем специалиста, который возьмёт на себя развитие прямых продаж на Ozon и Wildberries, а также системную работу с партнёрской сетью селлеров. Цель — обеспечить выполнение планов по выручке и увеличить долю рынка.

Обязанности:

  • 1.Управление продажами на маркетплейсах
  • Формировать ассортиментную матрицу: анализировать спрос, сезонность, конкурентов, отбирать товары с высокой конверсией;
  • Выводить товары на площадки: рассчитывать юнит-экономику, готовить контент, формировать медиаплан;
  • Управлять рекламными кампаниями: настраивать, контролировать бюджеты, запускать, оптимизировать и достигать целевых KPI;
  • Ежедневно отслеживать метрики: выручка, конверсия, ДРР, оборачиваемость, рейтинг карточек, эффективность промо;
  • Оптимизировать карточки товаров: работать с фото, описаниями, характеристиками, SEO;
  • Планировать логистику и поставки: выбирать модель хранения (FBO/FBS), управлять остатками, исключать out-of-stock, распределять товар по складам;
  • Управлять ценообразованием с учётом рынка и маржинальности;
  • Проводить конкурентный анализ: цены, объёмы продаж, акции, доля рынка;
  • Искать точки роста внутри категорий и товарных групп;
  • Управлять репутацией и работать с обратной связью покупателей;
  • Мониторить изменения правил маркетплейсов, минимизировать риски блокировок и санкций;
  • Готовить регулярную отчётность по результатам работы.
  • 2. Развитие партнёрских магазинов
  • Выстраивать системную работу с партнёрами на площадках;
  • Развивать клиентскую базу: находить и привлекать новых селлеров;
  • Формировать и защищать квартальные/годовые планы продаж по ключевым партнёрам;
  • Совместно с партнёрами разрабатывать маркетинговые планы: бюджетировать, выбирать рекламные форматы, ставить KPI, управлять ассортиментом;
  • Проводить аудит партнёрских магазинов: оценивать ассортимент, качество контента, рейтинг и отзывы; давать рекомендации по оптимизации;
  • Анализировать эффективность партнёров (оборачиваемость, остатки, доля в категории);
  • Продвигать партнёров через кабинет вендора;
  • Поддерживать регулярную коммуникацию, решать операционные вопросы;
  • Обучать партнёров тонкостям работы на площадках.

Требования:

  • Опыт работы с личными кабинетами маркетплейсов Ozon, Wildberries от 2-х лет
  • Уверенные навыки настройки и оптимизации внутренней рекламы площадок
  • Владение аналитическими инструментами (отчёты личных кабинетов, MPStats и др;)
  • Понимание принципов ранжирования, SEO-оптимизации карточек, работы с контентом
  • Способность анализировать данные и принимать решения в разрезе конкурентов, категорий, продуктов
  • Практический опыт расчёта юнит-экономики (маржинальность, ДРР, ROI, точка безубыточности) и построения воронки продаж
  • Умение выстраивать сквозную аналитику
  • Опыт использования нейросетей / ИИ-инструментов в повседневной работе
  • Уверенное владение Excel

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
