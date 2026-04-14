Мы ищем специалиста, который возьмёт на себя развитие прямых продаж на Ozon и Wildberries, а также системную работу с партнёрской сетью селлеров. Цель — обеспечить выполнение планов по выручке и увеличить долю рынка.

Обязанности:

1.Управление продажами на маркетплейсах

Формировать ассортиментную матрицу: анализировать спрос, сезонность, конкурентов, отбирать товары с высокой конверсией;

Выводить товары на площадки: рассчитывать юнит-экономику, готовить контент, формировать медиаплан;

Управлять рекламными кампаниями: настраивать, контролировать бюджеты, запускать, оптимизировать и достигать целевых KPI;

Ежедневно отслеживать метрики: выручка, конверсия, ДРР, оборачиваемость, рейтинг карточек, эффективность промо;

Оптимизировать карточки товаров: работать с фото, описаниями, характеристиками, SEO;

Планировать логистику и поставки: выбирать модель хранения (FBO/FBS), управлять остатками, исключать out-of-stock, распределять товар по складам;

Управлять ценообразованием с учётом рынка и маржинальности;

Проводить конкурентный анализ: цены, объёмы продаж, акции, доля рынка;

Искать точки роста внутри категорий и товарных групп;

Управлять репутацией и работать с обратной связью покупателей;

Мониторить изменения правил маркетплейсов, минимизировать риски блокировок и санкций;

Готовить регулярную отчётность по результатам работы.

2. Развитие партнёрских магазинов

Выстраивать системную работу с партнёрами на площадках;

Развивать клиентскую базу: находить и привлекать новых селлеров;

Формировать и защищать квартальные/годовые планы продаж по ключевым партнёрам;

Совместно с партнёрами разрабатывать маркетинговые планы: бюджетировать, выбирать рекламные форматы, ставить KPI, управлять ассортиментом;

Проводить аудит партнёрских магазинов: оценивать ассортимент, качество контента, рейтинг и отзывы; давать рекомендации по оптимизации;

Анализировать эффективность партнёров (оборачиваемость, остатки, доля в категории);

Продвигать партнёров через кабинет вендора;

Поддерживать регулярную коммуникацию, решать операционные вопросы;

Обучать партнёров тонкостям работы на площадках.

Требования:



Опыт работы с личными кабинетами маркетплейсов Ozon, Wildberries от 2-х лет

Уверенные навыки настройки и оптимизации внутренней рекламы площадок

Владение аналитическими инструментами (отчёты личных кабинетов, MPStats и др;)

Понимание принципов ранжирования, SEO-оптимизации карточек, работы с контентом

Способность анализировать данные и принимать решения в разрезе конкурентов, категорий, продуктов

Практический опыт расчёта юнит-экономики (маржинальность, ДРР, ROI, точка безубыточности) и построения воронки продаж

Умение выстраивать сквозную аналитику

Опыт использования нейросетей / ИИ-инструментов в повседневной работе

Уверенное владение Excel

Условия: