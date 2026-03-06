Сотрудник будет отвечать за увеличение и качественное представление продукции SE на всех интернет-площадках, где возможно присутствие нашей продукции. Примеры площадок: сайты дистрибьюторов и партнёров, маркетплейсы, DIY-площадки.
Обязанности:
1. Управление ассортиментом и присутствием на площадках
- Расширение ассортиментной матрицы на интернет-площадках (сайты партнёров, дистрибьюторы, маркетплейсы, DIY-площадки);
- Обеспечение полного, качественного и корректного контента на всех площадках;
- Актуализация карточек товаров (фото, характеристики, SEO-описания, рич-контент, инфографика).
- Работа по увеличению видимости бренда и продукции: приоритетное размещение, создание бренд-зон, спецпроекты, топ-позиции в поисковой выдаче, повышение рейтинга товаров;
2. Контент-менеджмент и производство материалов
- Написание технических заданий для агентств и/или смежных отделов;
- Участие в разработке недостающего контента для наполнения карточек товаров совместно с сотрудниками других департаментов;
- Управлением процессом создания продуктового и брендированного контента для маркетплейсов и онлайн-партнёров (фото, рич-контент, бренд-зоны, лендинги, баннеры, видеоматериалы, статьи) совместно с внутренними департаментами;
- Формирование и согласование продуктового медиаплана с площадками согласно общей дорожной карте компании;
3. Взаимодействие с партнёрами
- Распределение выделенного годового бюджета для продвижения продукции/бренда у онлайн-партнёров на активности и отслеживание их эффективности;
- Согласование с ключевыми партнёрами рекламно-маркетинговых активностей, направленных на увеличение продаж и продвижение серий/бренда;
- Помощь в формировании ассортимента для размещения на сайте, предоставление сопутствующего контента;
- Проведение промокампаний на собственных площадках онлайн-партнёров и маркетплейсах с привлечением релевантных продавцов из списка, участвующих в программе развития;
- Аудит сайтов по чек-листу, подготовка рекомендаций по корректировкам;
- Контроль выполнения партнёрами согласованного медиаплана
- Коммуникация с ответственным за контент и информационное наполнение сайта на стороне онлайн-партнёров;
- Обработка входящих обращений от онлайн-партнёров;
- Помощь в заполнении шаблонов карточек товаров;
- Очные встречи с клиентами, при необходимости;
- Аккредитация партнёров согласно программам развития;
- Информирование партнёров о новинках продукции, изменении в компании и другие информационные поводы;
4. Работа с репутацией и аналитика
- Работа с отзывами на ключевых площадках — мониторинг, отработка негативных;
- Мониторинг рекламно-маркетинговых активностей конкурентов в онлайн-среде;
- Сбор статистики продаж;
- Подготовка аналитических отчётов и презентаций по результатам работы.
Требования:
- Опыт работы в сфере E-commerce от 1 до 3 лет
- Знание инструментов интернет-маркетинга и умение отслеживать их эффективность
- Опыт работы с маркетплейсами в части проработки товарных карточек, понимания алгоритмов ранжирования и текущих требований к оформлению
- Понимание основ SEO продвижения
- Уверенное владение программами пакета MS Office
- Опыт работы с нейросетями, понимание базовых принципов взаимодействия
- Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
- Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации
- Креативность
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
- Навыки планирования и самоорганизации
- Работа в команде
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании