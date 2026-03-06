Сотрудник будет отвечать за увеличение и качественное представление продукции SE на всех интернет-площадках, где возможно присутствие нашей продукции. Примеры площадок: сайты дистрибьюторов и партнёров, маркетплейсы, DIY-площадки.

Обязанности:

1. Управление ассортиментом и присутствием на площадках

  • Расширение ассортиментной матрицы на интернет-площадках (сайты партнёров, дистрибьюторы, маркетплейсы, DIY-площадки);
  • Обеспечение полного, качественного и корректного контента на всех площадках;
  • Актуализация карточек товаров (фото, характеристики, SEO-описания, рич-контент, инфографика).
  • Работа по увеличению видимости бренда и продукции: приоритетное размещение, создание бренд-зон, спецпроекты, топ-позиции в поисковой выдаче, повышение рейтинга товаров;

2. Контент-менеджмент и производство материалов

  • Написание технических заданий для агентств и/или смежных отделов;
  • Участие в разработке недостающего контента для наполнения карточек товаров совместно с сотрудниками других департаментов;
  • Управлением процессом создания продуктового и брендированного контента для маркетплейсов и онлайн-партнёров (фото, рич-контент, бренд-зоны, лендинги, баннеры, видеоматериалы, статьи) совместно с внутренними департаментами;
  • Формирование и согласование продуктового медиаплана с площадками согласно общей дорожной карте компании;

3. Взаимодействие с партнёрами

  • Распределение выделенного годового бюджета для продвижения продукции/бренда у онлайн-партнёров на активности и отслеживание их эффективности;
  • Согласование с ключевыми партнёрами рекламно-маркетинговых активностей, направленных на увеличение продаж и продвижение серий/бренда;
  • Помощь в формировании ассортимента для размещения на сайте, предоставление сопутствующего контента;
  • Проведение промокампаний на собственных площадках онлайн-партнёров и маркетплейсах с привлечением релевантных продавцов из списка, участвующих в программе развития;
  • Аудит сайтов по чек-листу, подготовка рекомендаций по корректировкам;
  • Контроль выполнения партнёрами согласованного медиаплана
  • Коммуникация с ответственным за контент и информационное наполнение сайта на стороне онлайн-партнёров;
  • Обработка входящих обращений от онлайн-партнёров;
  • Помощь в заполнении шаблонов карточек товаров;
  • Очные встречи с клиентами, при необходимости;
  • Аккредитация партнёров согласно программам развития;
  • Информирование партнёров о новинках продукции, изменении в компании и другие информационные поводы;

4. Работа с репутацией и аналитика

  • Работа с отзывами на ключевых площадках — мониторинг, отработка негативных;
  • Мониторинг рекламно-маркетинговых активностей конкурентов в онлайн-среде;
  • Сбор статистики продаж;
  • Подготовка аналитических отчётов и презентаций по результатам работы.

Требования:

  • Опыт работы в сфере E-commerce от 1 до 3 лет
  • Знание инструментов интернет-маркетинга и умение отслеживать их эффективность
  • Опыт работы с маркетплейсами в части проработки товарных карточек, понимания алгоритмов ранжирования и текущих требований к оформлению
  • Понимание основ SEO продвижения
  • Уверенное владение программами пакета MS Office
  • Опыт работы с нейросетями, понимание базовых принципов взаимодействия
  • Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
  • Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации
  • Креативность
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
  • Навыки планирования и самоорганизации
  • Работа в команде

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина