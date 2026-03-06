Сотрудник будет отвечать за увеличение и качественное представление продукции SE на всех интернет-площадках, где возможно присутствие нашей продукции. Примеры площадок: сайты дистрибьюторов и партнёров, маркетплейсы, DIY-площадки.

Обязанности:



1. Управление ассортиментом и присутствием на площадках

Расширение ассортиментной матрицы на интернет-площадках (сайты партнёров, дистрибьюторы, маркетплейсы, DIY-площадки);

Обеспечение полного, качественного и корректного контента на всех площадках;

Актуализация карточек товаров (фото, характеристики, SEO-описания, рич-контент, инфографика).

Работа по увеличению видимости бренда и продукции: приоритетное размещение, создание бренд-зон, спецпроекты, топ-позиции в поисковой выдаче, повышение рейтинга товаров;

2. Контент-менеджмент и производство материалов

Написание технических заданий для агентств и/или смежных отделов;

Участие в разработке недостающего контента для наполнения карточек товаров совместно с сотрудниками других департаментов;

Управлением процессом создания продуктового и брендированного контента для маркетплейсов и онлайн-партнёров (фото, рич-контент, бренд-зоны, лендинги, баннеры, видеоматериалы, статьи) совместно с внутренними департаментами;

Формирование и согласование продуктового медиаплана с площадками согласно общей дорожной карте компании;

3. Взаимодействие с партнёрами

Распределение выделенного годового бюджета для продвижения продукции/бренда у онлайн-партнёров на активности и отслеживание их эффективности;

Согласование с ключевыми партнёрами рекламно-маркетинговых активностей, направленных на увеличение продаж и продвижение серий/бренда;

Помощь в формировании ассортимента для размещения на сайте, предоставление сопутствующего контента;

Проведение промокампаний на собственных площадках онлайн-партнёров и маркетплейсах с привлечением релевантных продавцов из списка, участвующих в программе развития;

Аудит сайтов по чек-листу, подготовка рекомендаций по корректировкам;

Контроль выполнения партнёрами согласованного медиаплана

Коммуникация с ответственным за контент и информационное наполнение сайта на стороне онлайн-партнёров;

Обработка входящих обращений от онлайн-партнёров;

Помощь в заполнении шаблонов карточек товаров;

Очные встречи с клиентами, при необходимости;

Аккредитация партнёров согласно программам развития;

Информирование партнёров о новинках продукции, изменении в компании и другие информационные поводы;

4. Работа с репутацией и аналитика

Работа с отзывами на ключевых площадках — мониторинг, отработка негативных;

Мониторинг рекламно-маркетинговых активностей конкурентов в онлайн-среде;

Сбор статистики продаж;

Подготовка аналитических отчётов и презентаций по результатам работы.

Требования:

Опыт работы в сфере E-commerce от 1 до 3 лет

Знание инструментов интернет-маркетинга и умение отслеживать их эффективность

Опыт работы с маркетплейсами в части проработки товарных карточек, понимания алгоритмов ранжирования и текущих требований к оформлению

Понимание основ SEO продвижения

Уверенное владение программами пакета MS Office

Опыт работы с нейросетями, понимание базовых принципов взаимодействия

Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми

Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации

Креативность

Восприимчивость к инновациям и гибкий подход

Навыки планирования и самоорганизации

Работа в команде

Условия: