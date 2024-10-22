Описание вакансии:

Специалист по сбору, обработке, анализу и предоставлению данных, помощник в развитии направления Теплого пола на рынке, с перспективой роста в квалифицированного продакт менеджера.

Основные обязанности:

Сбор и анализ данных по рынку, конкурентам

Рыночное ценовое позиционирование продукции

Помощь в управлении ценовым позиционированием( составление таблиц)

Предоставление еженедельной отчетности, работа в Excel( ВПР, сводные таблицы)

Ведение базы данных, работа и управление товарными остатками на ежемесячной основе

Прогнозирование объема продаж

Разработка и внедрение маркетинговых инструментов для продвижения продукции на рынке (презентации для коммерческих специалистов, рекламные и рекламно-технические фильмы, буклеты, каталоги), составление и оформление презентаций

Обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, сопроводительных документов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты)

Помощь и ведение организации информационных сессий, обучений

Участие в разработке и проведении маркетинговых активностей

Выписка образцов, материалов, работа в 1С

Основные требования:

Высшее образование

Хорошие знания Excel, РРt, 1С

Умение работать в условиях многозадачности, аккуратность, исполнительность

Условия: