Описание вакансии:
Специалист по сбору, обработке, анализу и предоставлению данных, помощник в развитии направления Теплого пола на рынке, с перспективой роста в квалифицированного продакт менеджера.
Основные обязанности:
- Сбор и анализ данных по рынку, конкурентам
- Рыночное ценовое позиционирование продукции
- Помощь в управлении ценовым позиционированием( составление таблиц)
- Предоставление еженедельной отчетности, работа в Excel( ВПР, сводные таблицы)
- Ведение базы данных, работа и управление товарными остатками на ежемесячной основе
- Прогнозирование объема продаж
- Разработка и внедрение маркетинговых инструментов для продвижения продукции на рынке (презентации для коммерческих специалистов, рекламные и рекламно-технические фильмы, буклеты, каталоги), составление и оформление презентаций
- Обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, сопроводительных документов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты)
- Помощь и ведение организации информационных сессий, обучений
- Участие в разработке и проведении маркетинговых активностей
- Выписка образцов, материалов, работа в 1С
Основные требования:
- Высшее образование
- Хорошие знания Excel, РРt, 1С
- Умение работать в условиях многозадачности, аккуратность, исполнительность
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании