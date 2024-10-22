Описание вакансии:

Специалист по сбору, обработке, анализу и предоставлению данных, помощник в развитии направления Теплого пола на рынке, с перспективой роста в квалифицированного продакт менеджера.

Основные обязанности:

  • Сбор и анализ данных по рынку, конкурентам
  • Рыночное ценовое позиционирование продукции
  • Помощь в управлении ценовым позиционированием( составление таблиц)
  • Предоставление еженедельной отчетности, работа в Excel( ВПР, сводные таблицы)
  • Ведение базы данных, работа и управление товарными остатками на ежемесячной основе
  • Прогнозирование объема продаж
  • Разработка и внедрение маркетинговых инструментов для продвижения продукции на рынке (презентации для коммерческих специалистов, рекламные и рекламно-технические фильмы, буклеты, каталоги), составление и оформление презентаций
  • Обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, сопроводительных документов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты)
  • Помощь и ведение организации информационных сессий, обучений
  • Участие в разработке и проведении маркетинговых активностей
  • Выписка образцов, материалов, работа в 1С

Основные требования:

  • Высшее образование
  • Хорошие знания Excel, РРt, 1С
  • Умение работать в условиях многозадачности, аккуратность, исполнительность

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва
От 1 года до 3 лет
