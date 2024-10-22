Обязанности:

  • Разработка планов по развитию продуктовой группы
  • Введение в ассортимент новых и управление существующими продуктовыми группами
  • Анализ рынка по продуктовым линейкам, анализ конкурентной активности
  • Позиционирование продукта на рынке
  • Выявление перспектив развития продуктовой группы
  • Управление ценовым позиционированием
  • Оценка экономических показателей эффективности продаж направления и подготовка бизнес-планов
  • Локализация и обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, сопроводительных документов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты)
  • Разработка программы продвижения товарной группы, контроль выполнения плановых показателей вверенной категории

Требования

  • Высшее образование (электротехническое/техническое)
  • Знания и навыки в области управления продуктом, отличное владение Excel и Word
  • Аналогичный опыт работы на B2B рынке, В2С
  • Знание электротехнического рынка и опыт работы в производственных компаниях
  • Работа в 1С
  • Навыки создания и проведения презентаций
  • Английский язык intermediate и выше

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина