Обязанности:
- Разработка планов по развитию продуктовой группы
- Введение в ассортимент новых и управление существующими продуктовыми группами
- Анализ рынка по продуктовым линейкам, анализ конкурентной активности
- Позиционирование продукта на рынке
- Выявление перспектив развития продуктовой группы
- Управление ценовым позиционированием
- Оценка экономических показателей эффективности продаж направления и подготовка бизнес-планов
- Локализация и обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, сопроводительных документов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты)
- Разработка программы продвижения товарной группы, контроль выполнения плановых показателей вверенной категории
Требования
- Высшее образование (электротехническое/техническое)
- Знания и навыки в области управления продуктом, отличное владение Excel и Word
- Аналогичный опыт работы на B2B рынке, В2С
- Знание электротехнического рынка и опыт работы в производственных компаниях
- Работа в 1С
- Навыки создания и проведения презентаций
- Английский язык intermediate и выше
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании