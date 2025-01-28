Обязанности:
- Управление бесперебойной работой средств защиты информации, устранение нештатных режимов функционирования, контроль работоспособности, профилактическое обслуживания, участив в процессах резервного копирование и восстановления в случае сбоев.
- Определение и согласование настроек средств сетевой защиты (файрвол, WAF, VPN-шлюз, средства шифрования трафика и др), политик сетевого взаимодействия разнородных сегментов ИТ-инфраструктуры.
- Определение и согласование политик безопасности средств защиты сред контейнеризации/микросервисов (k8s, docker)
- Управление средствами защиты конечных точек (AV, EDR, VM, DLP и пр.)
- Определение и участие в настройках встроенных механизмов защиты конечных точек (локальные и групповые политики), в т.ч. управление ролевой моделью и назначением прав доступа.
- Участие в анализе системных событий и событий безопасности, регистрируемых средствами защиты.
- Контроль ключевых параметров функционирования механизмов безопасности в своей зоне ответственности.
- Формирование периодических сводных отчетов о результатах работы средств защиты и обнаруженных угрозах кибербезопасности.
- Участие в разработке и контроль исполнения disaster recovery plan (DRP) в рамках своей зоны ответственности.
- Участие в проектах по внедрению технических средств защиты, в том числе определение целей и задач, участие в разработке технического задания, взаимодействие с руководителем направления архитектуры и проектов, интеграторами и вендорами.
- Участие в формировании целей проектов кибербезопасности.
- Участие в тестировании решений кибербезопасности, включая тестирования новых функций, формировании планов и отчетов, выполнении сравнительного анализа.
- Управление инсталляцией технических средств защиты в действующую ИТ-инфраструктуру, процессами их глубокой настройки и оптимизации параметров функционирования и политик безопасности.
- Экспертное сопровождение ИТ-проектов, участие в формировании и контроле реализации требований кибербезопасности, анализ проектной документации на внедрение/модернизацию информационных систем (в своей зоне ответственности)
- Участие в разработке документов уровня регламент/процедура/инструкция в разрезе средств защиты.
- Участие в реагировании и расследовании инцидентов информационной безопасности (сбор и интерпретация информации).
Требования:
- Высшее техническое образование в сфере информационных технологий или информационной безопасности (с уклоном в техническую защиту).
- Стаж от 5-ти лет в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой и направлением информационной безопасности, стаж работы в лицензиатах ФСТЭК/ФСБ будет преимуществом
- Опыт внедрения и эксплуатации решений класса: антивирусной защиты, защиты от спама, и сканеров защищенности (продукты Лаборатории Касперского, RedCheck, PT и пр.).
- Опыт внедрения и управления решениями класса защиты сети: NGFW, WAF, VPN, в т.ч. продукты компаний «Код безопасности», «Инфотекс», «PT»
- Опыт управление политиками безопасности AD, ОС Linux/Windows, VMware.
- Желательно наличие опыта управления и настройки средств защиты систем микросервисной архитектуры (KCS, Luntry, Aqua)
- Знание нормативной документации в области информационной безопасности, в том числе законодательства в области защиты информации, персональных данных, информации, составляющей коммерческую тайну, безопасности критической информационной инфраструктуры и т.д.
- Базовые знания СУБД, WEB-сервисов, технологий виртуализации, подходов к разработке и интеграции приложений;
- Знания ОС Linux/Windows на уровне администратора;
- Знания сетевой модели OSI, понимание основ сетевых технологий: адресация, протоколы, порты, маршрутизация и пр.
- Понимание актуальных технологий защиты информации.
- Понимание процессов эксплуатации и технической поддержки.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленного формата работы с редкими командировками;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.