Обязанности:

  • 1. Оформление и подписание документов.
  • Все транспортные документы (ТРН, поручения, акты приёмки).
  • Обработка и подписание Счетов в ЭДО с помощью ЭЦП
  • 2. Загрузка и работа в ФТС
  • Загрузка документов в личный кабинет
  • Сбор документов по дополнительным запросам и КТС (Excel, Word, 1С)
  • Формирование и подписание писем в ФТС с помощью других функциональных отделов.
  • 3. Претензии
  • Оформление и подпись претензий по перевозкам

Требования:

  • Пользователь 1С (приёмка, документы), ЭДО, работа в Контур.
  • Знание транспортных документов: CMR, ТРН, поручение, акты - приветствуется.
  • Владение Excel/Word на уровне уверенного пользователя.
  • Наличие действующей ЭЦП (или готовность оформить).
  • Внимательность к деталям, ответственность, работа с большим пакетом документов.

Условия:

  • Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию;
  • Длительность контракта: 6 месяцев;
  • Гибридный формат работы;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Лобня ,
От 1 года до 3 лет
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