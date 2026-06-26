Обязанности:
- 1. Оформление и подписание документов.
- Все транспортные документы (ТРН, поручения, акты приёмки).
- Обработка и подписание Счетов в ЭДО с помощью ЭЦП
- 2. Загрузка и работа в ФТС
- Загрузка документов в личный кабинет
- Сбор документов по дополнительным запросам и КТС (Excel, Word, 1С)
- Формирование и подписание писем в ФТС с помощью других функциональных отделов.
- 3. Претензии
- Оформление и подпись претензий по перевозкам
Требования:
- Пользователь 1С (приёмка, документы), ЭДО, работа в Контур.
- Знание транспортных документов: CMR, ТРН, поручение, акты - приветствуется.
- Владение Excel/Word на уровне уверенного пользователя.
- Наличие действующей ЭЦП (или готовность оформить).
- Внимательность к деталям, ответственность, работа с большим пакетом документов.
Условия:
- Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию;
- Длительность контракта: 6 месяцев;
- Гибридный формат работы;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.