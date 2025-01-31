Обязанности:
- Работа с порталом заявок ITSM с соблюдением SLA, KPI
- Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
- Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
- Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
- Написание инструкций, проведение тренингов для конечных пользователей и коллег, ведение базы знаний.
- Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью.
Требования:
- Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных компаниях);
- Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
- Знания Windows 10/11 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне продвинутого пользователя;
- Знания порядка оформления документации, ведение базы знаний;
- Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
- Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
- Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
- Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество;
- Готовность приезжать в 3 разных офиса компании по мере необходимости (максимум 1-2 раза в неделю).
Условия:
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Возможна частичная работа из дома после прохождения испытательного срока;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).