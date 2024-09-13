Обязанности:

  • Аналитика и интеграция данных
  • Администрирование ECM модулей
  • Администрирование и создание BI отчетов
  • Сбор и аналитика информации от внутренних и внешних клиентов

Требования:

  • Опыт работы в 1C ERP, Fine BI
  • Продвинутый уровень владения Excel
  • Четкость и структурность, внимание к деталям
  • Опыт работы с базами данных как преимущество

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы
  • ДМС (со стоматологией)
  • Гибридный формат работы (home office/office)
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00)
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу)
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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