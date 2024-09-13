Декретная ставка, замена сотрудника, находящегося в декретном отпуске
Обязанности:
- Аналитика и интеграция данных
- Администрирование ECM модулей
- Администрирование и создание BI отчетов
- Сбор и аналитика информации от внутренних и внешних клиентов
Требования:
- Опыт работы в 1C ERP, Fine BI
- Продвинутый уровень владения Excel
- Четкость и структурность, внимание к деталям
- Опыт работы с базами данных как преимущество
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы
- ДМС (со стоматологией)
- Гибридный формат работы (home office/office)
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00)
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу)
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития