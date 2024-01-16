Обязанности:
- Консультирование и обучение внутренних пользователей корпоративной информационной системы 1С ERP 2.5 по направлению Продажи, Кредитный и коммерческий контроль (Взаиморасчёты с клиентами, Ценообразование, Скидки);
- Консультирование и обучение внутренних пользователей по ЭДО и EDI;
- Запуск и тестирование новых процессов в компании;
- Лидирование и участие в проектах по повышению эффективность работы департамента;
- Поддержание процедур и инструкций в актуальном состоянии;
- Развитие внутренних компетенций направления через постоянное взаимодействие с бизнес-аналитиками из IT департамента;
- Формирование базы знаний (wiki) для команды;
- Формализация инициатив пользователей и клиентов по развитию информационных систем e-commerce и 1C. Передача бизнес-требований и технических заданий на бизнес-аналитиков;
- Формирование отчетности по лидируемому направлению.
- Участие во внутренних и внешних аудитах.
Требования:
- Высшее образование;
- Высокий уровень цифровых навыков;
- Опыт работы в поддержке 1С ERP от 1 года;
- Аналитический и бизнес-ориентированный склад ума, понимание взаимосвязи внутренних процессов бизнеса;
- Коммуникативные навыки делового общения (в частности, письма);
- Стрессоустойчивость;
- Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость.
Условия:
- График работы 5/2 с 9.00 или 10.00
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- После испытательного срока (3 месяца) возможно работать 1 день в неделю удаленно по согласованию с руководителем
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Возможность бесплатного изучения английского языка после испытательного срока
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании