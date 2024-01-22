Обязанности:
- Ведение процессов кадрового администрирования: табельного учета, оформление документации (приемы, переводы. увольнения), ведение кадрового документооборота, ведение учета трудовых книжек, архивирование документов.
- Выполнение мероприятий по корректировке штатного расписания компаний в соответствии с полученными запросами
- Составление установленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами, в том числе отчетности в ПФР, Росстат, службу занятости и т.д.
- Контроль правильности ведения табельного учета, оформление/изменение графиков работы работников, графиков отпусков, оформления явок и неявок.
- Своевременная передача данных в отдел по учету расчетов с персоналом с целью обеспечения корректности и своевременности выплаты заработной платы
- Участие в подготовке документов при проведении проверок, аудитов и т д.
- Подготовка справок и копий документов по запросам, оформление заявок в архив
- Подготовка ответов на поступившие в организацию запросы из военкоматов и иных органов по вопросам воинского учета и бронирования, участие в работе по бронированию граждан, пребывающих в запасе
Требования:
- Опыт работы в сфере кадрового администрирования от 2 лет
- Знание трудового законодательства и законодательства РФ по вопросам мобилизации, бронирования, воинского учета
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Возможность гибридного формата работы по согласованию с руководителем
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании