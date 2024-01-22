О компании Карьера Вакансии Специалист по кадровому администрированию

Обязанности:

  • Ведение процессов кадрового администрирования: табельного учета, оформление документации (приемы, переводы. увольнения), ведение кадрового документооборота, ведение учета трудовых книжек, архивирование документов.
  • Выполнение мероприятий по корректировке штатного расписания компаний в соответствии с полученными запросами
  • Составление установленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами, в том числе отчетности в ПФР, Росстат, службу занятости и т.д.
  • Контроль правильности ведения табельного учета, оформление/изменение графиков работы работников, графиков отпусков, оформления явок и неявок.
  • Своевременная передача данных в отдел по учету расчетов с персоналом с целью обеспечения корректности и своевременности выплаты заработной платы
  • Участие в подготовке документов при проведении проверок, аудитов и т д.
  • Подготовка справок и копий документов по запросам, оформление заявок в архив
  • Подготовка ответов на поступившие в организацию запросы из военкоматов и иных органов по вопросам воинского учета и бронирования, участие в работе по бронированию граждан, пребывающих в запасе

Требования:

  • Опыт работы в сфере кадрового администрирования от 2 лет
  • Знание трудового законодательства и законодательства РФ по вопросам мобилизации, бронирования, воинского учета

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Возможность гибридного формата работы по согласованию с руководителем
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет