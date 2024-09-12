Обязанности:
Участие в организации и проведении маркетинговых программ и мероприятий:
- Ведение календаря мероприятий
- составление брифов и технических заданий
- брифинг и контроль подрядчиков
- учет материалов
- подготовка отчетов
- ведение учета бюджета и PO в корпоративных системах согласно утвержденным формам
- организация логистики материалов
Обработка запросов от бизнесов на производство сувенирной продукции/подарков, мерча, печатных материалов - связь с производствами
- подготовка ТЗ на дизайн
- координация подготовки дизайна и производства
Обработка запросов от бизнеса на подготовку дизайнов, включая подготовку ТЗ и контроль исполнения:
· информационные материалы
· дизайны для листовок, баннеров, макетов журнальных (потоковые запросы на еженедельной основе) + материалы для каналов
· точечные запросы на макеты (наружная реклама, онлайн, билборды)
Поддержка кампаний по запуску новых продуктов :
· Осуществляет поддержку в подготовке информации и контента (по запросу - баннеры, релизы, статьи, интервью), документации по проектам, реализации проектов
· Контролирует размещение информации о продуктах бизнеса на сайте,
· Координирует размещение контента в соц.сетях и в рамках PR кампаний
Ведение документации по проектам: заведение РО, договоров/приложений в систему, контроль согласования, контроль закрывающих документов, подготовка отчетов по проектам, контроль оплат
Требования:
Опыт в маркетинге - желателен
Активность, инициативность, готовность к большому объему задач
Условия:
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании