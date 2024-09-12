Обязанности:

Участие в организации и проведении маркетинговых программ и мероприятий:

- Ведение календаря мероприятий

- составление брифов и технических заданий

- брифинг и контроль подрядчиков

- учет материалов

- подготовка отчетов

- ведение учета бюджета и PO в корпоративных системах согласно утвержденным формам

- организация логистики материалов



Обработка запросов от бизнесов на производство сувенирной продукции/подарков, мерча, печатных материалов - связь с производствами

- подготовка ТЗ на дизайн

- координация подготовки дизайна и производства

Обработка запросов от бизнеса на подготовку дизайнов, включая подготовку ТЗ и контроль исполнения:

· информационные материалы

· дизайны для листовок, баннеров, макетов журнальных (потоковые запросы на еженедельной основе) + материалы для каналов

· точечные запросы на макеты (наружная реклама, онлайн, билборды)

Поддержка кампаний по запуску новых продуктов :

· Осуществляет поддержку в подготовке информации и контента (по запросу - баннеры, релизы, статьи, интервью), документации по проектам, реализации проектов

· Контролирует размещение информации о продуктах бизнеса на сайте,

· Координирует размещение контента в соц.сетях и в рамках PR кампаний

Ведение документации по проектам: заведение РО, договоров/приложений в систему, контроль согласования, контроль закрывающих документов, подготовка отчетов по проектам, контроль оплат



Требования:

Опыт в маркетинге - желателен

Активность, инициативность, готовность к большому объему задач



Условия:

Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)

Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща

Корпоративный транспорт от м. Марьина роща

Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании